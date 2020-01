Les avocats d'Orléans dénoncent des atteintes à leur droit de grève

Orléans, France

La grève des avocats s'envenime à Orléans. Les 220 avocats orléanais sont appelés à faire grève depuis lundi, contre la réforme des retraites, et pour préserver leur régime autonome. Une "grève dure", avec demande systématique de renvoi des audiences. Mais surprise ! le tribunal correctionnel a refusé de renvoyer certains dossiers, ce mercredi et hier.

Des affaires jugées sans avocat

Trois affaires ont ainsi été jugées en l'absence d'avocats d'au moins une des parties. Me Christophe Rouichi, avocat de la partie civile dans un de ces dossiers, est furieux. "La décision du tribunal correctionnel d'Orléans de retenir un certain nombre de dossiers au motif qu'ils étaient assez anciens est inacceptable. D'abord, parce que nous ne sommes pas responsables de ce que ces dossiers aient pu traîner pendant trois ans à l'instruction. Ensuite, parce que c'est totalement une atteinte au droit de grève. Ordinairement, lorsque le tribunal correctionnel a encore des dossiers en stock à 19h qui n'ont pas pu être évoqués, il décide purement et simplement de les renvoyer sans se préoccuper de savoir si les justiciables attendent de longue date une décision."

Les avocats orléanais ont décidé lundi en assemblée générale de faire grève toute cette semaine © Radio France - François Guéroult

L'une de ces affaires concernait un homme de 35 ans poursuivi pour agressions sexuelles commises sur mineur de 15 ans à St Jean-de-Braye, en 2016. "Ce monsieur encourrait 10 ans d'emprisonnement, souligne Christophe Rouichi, il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle, la décision de lui accorder ou non cette aide n'a toujours pas été rendue : il a donc été jugé sans aucune défense, sans pouvoir être assisté d'un avocat, et il a été condamné à 4 ans de prison dont 2 ans fermes. C'est la conception de notre justice à Orléans, sans droit de la défense..."

Les avocats défileront en robe noire jeudi à Orléans

Une situation que regrette Me Hugues Leroy, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans. "On nous oppose des droits concurrents, comme celui d'être jugé dans un délai raisonnable. Mais pourtant on n'oppose pas aux cheminots de la SNCF le droit d'aller et venir, qui est également un droit fondamental." Le barreau d'Orléans appelle donc à poursuivre cette "grève dure" cette semaine : "C'est pour nous le seul moyen d'être écoutés, analyse Hugues Leroy. Cette réforme signifie pour nous le doublement de nos cotisations et la paupérisation de notre profession, vouloir nous faire entrer de force dans un régime unique n'a aucun sens, alors même que notre régime autonome est actuellement à l'équilibre. Il n'y a plus qu'en Corée du Nord qu'il y a des systèmes uniques !"

Les avocats devraient ainsi participer en robe noire à la manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites organisée ce jeudi à Orléans, à 10h30.