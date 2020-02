Les avocats de Tours appellent à poursuivre leur mouvement jusqu'à vendredi

Pour peser sur les négociations prévues ce mardi soir entre Edouard Philippe et les avocats en grève depuis un mois, l'ordre des avocats de Tours appelle à poursuivre le mouvement jusqu'à vendredi. Une chaîne humaine est programmée jeudi.

Tours, France

Au lendemain de leur participation à la manifestation parisienne, qui a rassemblé des milliers de robes noires à Paris, les avocats du barreau de Tours ont voté la reconduite de leur mouvement de grève après un mois de mobilisation. Ils prévoient une chaîne humaine devant le palais de justice, jeudi 6 février à 10h30.

Cet appel à la poursuite du mouvement vise à peser sur les négociations et les annonces que les avocats attendent du premier ministre ce mardi à 19h30. Les avocats sont en effet reçus à Matignon, une rencontre qui était prévue dimanche à 18h, en présence d’Édouard Philippe, de la Garde des sceaux Nicole Belloubet et du secrétaire d’État chargé des retraites Laurent Pietraszewski. Les avocats seront notamment représentés ce mardi soir par la présidente du Conseil national des barreaux, le bâtonnier de Paris et la présidente de la Conférence des bâtonniers.

Le projet du gouvernement prévoit notamment de doubler les cotisations retraite (de 14% à 28%) pour les avocats gagnant moins de 40.000 euros par an, alors que les pensions, actuellement au minimum de 1.400 euros net, passeraient à 1.000 euros.