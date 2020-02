Les avocats des barreaux de Périgueux et Bergerac-Sarlat reconduisent la grève

24000 Périgueux, France

Réunis en assemblée générale ce lundi, les avocats du barreau de Périgueux ont voté "la reconduite de la grève totale et illimitée". A l'exception des affaires où il y a des mineurs en danger, des gardes à vue et des ordonnances de protection devant le Juge aux Affaires Familiales. Les avocats périgourdins qui entament leur septième semaine de grève, ont également décidé qu'il y aura des demandes de renvois de toutes les audiences devant toutes les juridictions, pénales, civiles, commerciales et prud'homales. Le Bâtonnier ne désignera plus non plus de défenseur au titre de la commission d'office.

Les avocats pratiquent la grève du zèle pour rallonger la durée des audiences

Lors de certaines audiences, les robes noires pratiquent désormais la " grève du zèle". Plusieurs avocats plaident le même dossier, ce qui rallonge singulièrement la durée des audiences. Il y a deux semaines, le président du Tribunal de Grande Instance de Périgueux Julien Delcros-Simon a déjà alerté sur les retards qui s'accumulent dans le traitement des affaires. Mais les avocats ne semblent pas prêts à rentrer dans le rang. La prochaine Assemblée générale du barreau de Périgueux aura lieu le lundi 24 février.

A Bergarac, les avocats ont également reconduit la grève. Ce lundi matin, la bâtonnière du barreau de Bergerac-Sarlat, Fatima Gajja-Benfeddoul était l'invitée de France Bleu Périgord. Selon elle, la réforme des retraites pourrait aboutir à la fermeture de la moitié des cabinets de Dordogne.