Les bâtonniers des barreaux de Limoges, Tulle, Brive et Guéret devaient dormir, dans la nuit de lundi à mardi, dans les locaux de la Cour d'Appel de Limoges qu'ils ont investis peu avant 17 heures. Ils dénoncent toujours les menaces qui pèsent sur l'avenir de l'Institution. Ils ont notamment découvert quasiment par hasard un décret qu'ils considèrent comme un "début du démantèlement" de la Cour d'Appel de Limoges, avec la création d'un pôle social à la Cour d'appel de Poitiers qui, selon eux, absorberait les contentieux des trois départements en matière par exemple d'accidents du travail ou d'invalidité. "Tous ces contentieux partiraient à Poitiers. Ce qui signifie que pour les gens les plus faibles, s'ils doivent venir de Brive ou de la Creuse, ça devient ingérable", explique Maître Isabelle Lescure, bâtonnier du barreau de Brive.

30% d'activité en moins

"_C'est impossible_. C'est un justiciable qui sera placé en difficulté pour le traitement de son procès, le droit à bénéficier d'une justice de proximité" a renchérit Maître Frédéric Olivé, bâtonnier du barreau de Limoges. "On est venu prouver notre attachement à la Cour d'Appel, donc on vient y dormir, on s'invite, le temps qu'il faudra" a précisé l'avocat, indiquant qu'il souhaitait, par cette action, obtenir un rendez-vous avec la Chancellerie.

Selon les avocats, les affaires du pôle social de Limoges représentent environ 30% de l'activité actuelle de la Cour d'Appel de Limoges.