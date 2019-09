Les avocats et les professions libérales dans les rues ce lundi contre la réforme des retraites

Après le mouvement de grève dans les transports parisiens ce vendredi, c’est au tour des avocats, et avec eux une partie des indépendants, de se mobiliser ce lundi contre la réforme des retraites engagée par le gouvernement. Ils appellent à manifester à Paris pour défendre leurs régimes spécifiques.

Paris, France

Ce vendredi, un mouvement de grève a fortement touché la RATP, ce lundi, c’est au tour des robes noires de se mobiliser contre la réforme des retraites. Les avocats appellent à une manifestation nationale à Paris. Le Conseil national des barreaux prévoit un rassemblement à 13h place de l'Opéra et s'attend à une "mobilisation extrêmement forte" puisque la plupart des barreaux français seront en grève comme le montre la carte ci-dessous.

Ils seront rejoints dans ce cortège qui s'annonce massif par des pilotes de ligne, hôtesses et stewards, médecins, infirmières et kinés, des membres des professions libérales, tous attachés à la préservation de leurs "régimes autonomes" et réunis au sein du collectif SOS Retraites.

En parallèle, une journée de mobilisation des agents des finances publiques est prévue ce lundi. Ils entendent protester contre la nouvelle organisation des services et la suppression prévue de certaines trésoreries. Plusieurs syndicats appellent donc à une grève nationale, ce qui pourrait perturber l'accueil des usagers dans les centres du Trésor public.

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit cette semaine

La mobilisation contre la réforme engagée par le gouvernement va se poursuivre ce jeudi avec les salariés d’EDF qui sont appelés à la grève, pour protester contre la remise en cause de leur régime de retraite mais également contre le projet de réorganisation de l’entreprise. Le 21 septembre, c’est Force ouvrière qui rentre dans la contestation et le 24, la CGT et de Solidaires appellent à la grève à la SNCF.

Emmanuel Macron réunit les parlementaires de la majorité et le gouvernement

Emmanuel Macron va rencontrer ce lundi en fin de journée l'ensemble des parlementaires de la majorité, ainsi que tous les membres du gouvernement. La rencontre devrait durer toute la soirée, le président veut lancer l'acte 2 du quinquennat et évoquer la réforme des retraites mais mettre sur la table les questions régaliennes, en particulier le thème de l'immigration avant le débat sur ce sujet qui doit se tenir le 30 septembre à l'Assemblée.