Les avocats manifestent lors de la rentrée solennelle de la Cour d'appel de Chambéry

Chambéry, France

Ce lundi matin, des avocats des barreaux de Savoie et de Haute-Savoie se sont fait remarquer lors de la rentrée solennelle de la Cour d'appel pour protester contre le projet de réforme des retraites. Ils ont organisé une haie d'honneur aux personnes présentes, en tenant des affiches où on pouvait lire par exemple "Retraite + chère = Justice précaire" ou encore "avocats en grève". Ils se sont ensuite installés dans le fond de la salle pendant l'audience solennelle.

Les avocats de Savoie et de Haute-Savoie sont en grève depuis le 6 janvier, suivant le mouvement national de leur profession. Ils dénoncent le projet de réforme qui prévoit la fin de leur régime particulier qui selon eux fera doubler leurs cotisations retraites et mettra en danger les plus petits cabinets. Les avocats ne plaident plus en audience par exemple.

A Annecy, les avocats annoncent qu'ils entament ce mardi une grève "dure et illimitée".