Les avocats perturbent l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Riom

Auvergne, France

Les avocats ne veulent pas d'une disparition de leur régime de retraite autonome, ce qui motive leur grève depuis plus d'une semaine. Ils l'ont encore fait savoir, ce vendredi matin, en perturbant l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Riom. Ils ont interrompu les premiers discours avant de quitter la salle d'audience. Ils ont également décoré leur robe et des statues avec un tissu rouge. Des militants de la CGT et de FO étaient également présents devant la Cour.

Protestation devant la Cour d'appel de Riom © Radio France - Mickaël Chailloux

Jeudi, les avocats étaient aussi passés à l'action au tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. La présidente du tribunal entendait juger Jason Lopez, pour l' enlèvement et la séquestration de son fils en 2017. Mais le bâtonnier qui devait désigner un avocat d'office en a fait venir 24 pour défendre le prévenu. Au bout d'une heure de tractations et de tensions le procès a finalement été renvoyé à ce matin.