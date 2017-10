Les bailleurs sociaux palois mobilisés contre la baisse des APL et des loyers

Un rassemblement a eu lieu ce samedi devant la mairie de Pau pour protester contre la baisse des APL et des loyers dans les HLM qui mettent en difficulté les bailleurs sociaux.

Ce samedi, une vingtaine de personnes se sont retrouvées devant l'Hôtel de ville de Pau pour protester contre la réforme des aides au logement voulue par le gouvernement. Un rassemblement pour dénoncer la réduction de 5 euros de l’aide personnalisées au logement (APL) entrée en vigueur au début du mois d'octobre. Cette mesure concerne 6 millions de foyers et permet à l’Etat d’économiser près de 32 millions d’euros par mois.

1 million et demi de recette en moins pour les bailleurs sociaux

Plusieurs rassemblements de protestation ont eu un peu partout en France. A Pau, le rassemblement a réuni une vingtaine de personnes, essentiellement des employés de la Béarnaise Habitat ou de L'Office palois de l'habitat, les deux principaux bailleurs sociaux dans la région. Les deux organismes sont très inquiets. Dès 2018, le gouvernement envisage également de réduire les APL dédiées au logement social de 50 à 60 euros tout en imposant aux bailleurs sociaux de baisser les loyers du même montant. Cette réforme entraînera "une perte de recette considérable pour les bailleurs sociaux" selon Marie-Pierre Tisnerat, délégué Force Ouvrière à l'OPH. "Plus d'un million et demi d'euros de recette en moins. A terme cela veut dire que les bailleurs sociaux ne vont plus pourvoir réinvestir, réhabiliter les logements ou faire construire de nouveaux logements. Les locataires vont en pâtir ainsi que toute l’économie locale."