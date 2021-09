Les bains de Dorres voient grand dans les Pyrénées-Orientales

À Dorres, pas question de se morfondre : la petite commune de Cerdagne a profité des fermetures liées à la crise sanitaire pour réaliser un nouveau bassin au sein des bains d'eaux chaudes sulfureuses. "Il s'agit d'un bassin qui s'intègre dans le cadre naturel des anciens bassins romains. Il est réalisé en granit car nous sommes le pays des tailleurs de pierres. Vingt personnes peuvent y prendre place. L'eau se situe autour des 39-40 degrés", précise Alain Colomer, le maire de Dorres (les bains sont exploités par une régie municipale), invité de France Bleu Roussillon ce lundi.

Si la commune a décidé d'investir, c'est que la concurrence est féroce en montagne. Il existe aussi des bains à Llo, Fontpédrouse sans oublier évidement le nouveau complexe Angléo, aux Angles. "On a stagné durant des années. On n'a pas lancé de travaux depuis longtemps or les bains, c'est ce qui fait venir les touristes dans la commune", poursuit Alain Colomer.

Le maire espère désormais moderniser et agrandir les vestiaires des bains mais, à ce jour, "le financement n'est pas trouvé. Une chose est sûre : nous garderons l'aspect sauvage de nos bains".

Les bains de Dorres sont ouverts tous les jours. L'entrée coûte 5,50 euros. Le site est fréquenté depuis l'époque romaine.