Les baisses d'impôts pour les ménages se feront "si possible" dès 2025, assure Bruno Le Maire

Les baisses d'impôts pour les ménages, d'au moins deux milliards d'euros, seront réalisées "si possible dés le budget 2025", selon Bruno Le Maire.

Près de quatre mois après les annonces du chef de l'État sur une baisse des impôts pour les ménages d'ici 2027, Bruno Le Maire a indiqué mardi, dans une interview au Figaro, que les allègements fiscaux, d'au moins deux milliards d'euros, seraient réalisés "si possible dès le budget 2025.

eEn mai dernier, Emmanuel Macron avait promis des baisses d'impôts supplémentaires pour "les classes moyennes" avec des "revenus entre 1.500 et 2.500 euros", après la suppression de la taxe d'habitation et un allègement de l'impôt sur le revenu.

Le ministre de l'Économie a également confirmé que le gouvernement présenterait en session extraordinaire la loi de programmation des finances publiques (LPFP), ce qui permet de recourir au 49.3 et "de revenir à un niveau de dette publique de 108% en 2027 contre plus de 112% aujourd'hui et de repasser sous les 3% de déficit public".

Déduction fiscale maintenue pour les dons aux banques alimentaires

Enfin, Bruno Le Maire a annoncé que le gouvernement maintiendrait en 2024 une déduction fiscale de 75 % pour les dons aux banques alimentaires allant jusqu'à 1.000 euros. Touchés de plein fouet par l'inflation et faisant face à de grandes difficultés financières, les Restos du Cœur ont appelé à la solidarité dimanche soir .

Le gouvernement a promis un chèque de 15 millions d'euros et la famille de Bernard Arnault doit de son côté apporter 10 millions d'euros .