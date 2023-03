Les barrages filtrants et les blocages continuent dans nos deux Charentes

Plus le temps passe, plus les mobilisations et blocages se multiplient en Charente et Charente-Maritime. Ce mercredi 22 mars n'échappera pas aux perturbations. L'intersyndicale s'est donnée rendez-vous dès cinq heures du matin sur le parking du supermarché Leclerc boulevard Sautel à La Rochelle pour décider des actions à mener. "Face au 49.3 et dans perspective de la journée unitaire du jeudi 23 mars prochain, l'Union Locale CGT de La Rochelle sera en action toute la semaine", avait prévenu le syndicat sur sa page Facebook.

En Charente, la situation est la même, une réunion organisée par l'Union Départementale de la CGT place de l'hôtel de ville à Angoulême devait déterminer la suite du mouvement contre la réforme des retraites. Des actions sont à attendre ce mercredi.

Les agriculteurs manifestent aussi

Les syndicats agricoles mènent leur propre mobilisation ce mercredi 22 mars mais pour d'autres raisons. Ils demandent à l'Etat "un soutien financier vital pour leurs exploitations". Dès neuf heures, un rassemblement aura lieu devant la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de La Rochelle. Des convois de tracteurs partiront de Saintes, Tonnay-Charente et Nuaillé d’Aunis très tôt le matin, ce qui va perturber la circulation.