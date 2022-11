Les barrages hydroélectriques de Corrèze prêts à turbiner pour éviter la panne cet hiver

C'est peut-être grâce à eux qu'on évitera (ou limitera) le black-out et les coupures d'électricité cet hiver en France : en Corrèze, les barrages de la vallée de la Dordogne seront un soutien de poids pour la production électrique, d'autant plus qu'EDF ne pourra redémarrer tous les réacteurs nucléaires prévus en raison des maintenances.

58 barrages, 28 centrales hydroélectriques, 1500 mégawatts

L'électricité hydroélectrique corrézienne sera donc essentielle pour éviter les black-outs cet hiver : 58 barrages, 28 centrales hydroélectriques et une production maximale de 1500 mégawatts, soit deux tranches nucléaires. Le Groupement d'Exploitation Hydraulique (GEH) de la Dordogne a donc mis les bouchées doubles ces derniers mois et semaines pour que les barrages soient opérationnels à 100 %.

"Tous les salariés se sont activés tout l'été pour terminer tous nos chantiers de maintenance courante. Et là, à l'heure où on parle, tous nos barrages sont complètement disponibles. Concernant le niveau de remplissage de nos lacs, nos réserves sont pleines aux deux-tiers à peu près, ce qui correspond tout à fait à une valeur qui est dans la moyenne de ce qu'on peut constater les autres années" se réjouit Vincent Marmonier, directeur du GEH Dordogne.

Démarrer le réseau électrique en 5 minutes

Même pendant la sécheresse, encore présente, le Groupement d'Exploitation Hydraulique s'est efforcé de maintenir la ressource en eau. Par exemple, le barrage de Bourg les Orgues, est aujourd'hui toujours rempli aux trois-quarts.

L'ensemble des barrages corréziens sont donc fin prêts à turbiner pour fournir l'électricité et leur action sera essentielle et immédiate. "En quelques minutes, on est capable de démarrer et ainsi délivrer la pleine puissance sur le réseau électrique. C'est de l'ordre de cinq minutes et on est en capacité de le faire à tout moment. C'est le rôle des centrales hydroélectriques dans le fonctionnement du réseau électrique. Si on prend le barrage de Chassenon, par exemple, dont sa puissance de près de 300 mégawatts en quelques minutes, on est capable d'apporter cette puissance sur le réseau électrique" explique Vincent Marmonier.

Au total, 300 techniciens et ingénieurs d'EDF sont mobilisés sur la production hydroélectrique de la vallée de la Dordogne en Corrèze.