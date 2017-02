Les barrages hydroélectriques de la Dordogne ont tout donné durant la vague de froid

La pression sur les barrages de la région est retombée. Avec le redoux les usines hydroélectriques sont beaucoup moins sollicitées. Mais durant la vague de froid de janvier elles ont beaucoup turbiné.

Le groupement hydroélectrique EDF de la Dordogne compte 55 barrages et 28 usines sur 5 départements dont la Corrèze. Ils peuvent fournir 1550 mégawatts soit l'équivalent de deux centrales nucléaires. Qui ont été effectivement produits, surtout lors des pics de consommation les matins et les soirs, durant ces quinze jours de grands froids explique Vincent Marmonier le directeur du groupement. "A l'automne en prévision de l'hiver on a essayé de préserver notre stock d'eau et on a bien fait" explique-t-il.

Un peu exagéré

Pour autant rien d'exceptionnel selon Vincent Marmonier. Pour le directeur les craintes exprimées par EDF notamment se sont révélées "un peu exagérées". "Le fait est que nous avions un certain nombre de centrales nucléaires à l'arrêt pour des opérations de maintenance, mais l'ensemble des moyens de productions autres ont été mobilisés et tout s'est bien passé". Et les barrages ne se sont pas arrêtés de turbiner depuis ce grand froid. Les génératrices de courant du groupement Dordogne sont encore démarrées tous les jours lors des pics de consommation journaliers, certes en moins grand nombre qu'en janvier.