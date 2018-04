Les avocats avignonnais observent une grève perlée de deux jours par semaine depuis le 30 mars. Nîmes et Carpentras ont choisit un seul jour de grève perlée par semaine. Et c'est aujourd'hui jeudi. Le 11 avril une manifestation nationale est prévue à Paris.

Avignon

La Conférence Nationale des Bâtonniers dénonce la réforme de la justice qui se fait sans concertation et va provoquer l'apparition de " déserts judiciaires " , d'une justice " déshumanisée et privée " motivée par les " seules considérations budgétaires ".

Une grève perlée.

Quand ils sont pas en grève perlée? les avocats observent une grève du zèle et plaideront tous les dossiers en prenant tout le temps nécessaire.

Christianne Imbert-Gargiulo bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon

Christianne Imbert-Gargiulo bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon Copier

Aujourd'hui jeudi à Avignon les avocats organisent trois distributions de tracts, à 11h00 place de l'horloge, entre midi et 14 h à l'université Sainte-Marthe et à 17 h 00 devant le Palais de Justice.

Ce mouvement impactera également le tribunal Avignonnais les 10 et 11, les 16 et 17, 26 et 27 avril.