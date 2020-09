Les bars et restaurants autorisés à ouvrir jusqu'à 0h30 dans les Bouches-du-Rhône

Enfin une bonne nouvelle pour les bars et restaurants des Bouches-du-Rhône ! La préfecture annonce que leur fermeture est repoussée à minuit 30. Depuis le 25 août, ils avaient l'obligation de fermer à 23 heures. Tous les débits de boisson du département, mais aussi les commerces d'alimentation générale, resteront donc fermés de minuit 30 à 6 heures du matin.

De nombreux restaurateurs, soutenus par des élus, demandaient une fermeture plus tardive des bars. Une réunion avait été organisé jeudi en préfecture avec les acteurs du secteur. La maire de Marseille Michèle Rubirola (EELV) s'est félicitée de l'assouplissement annoncé, selon elle "une nécessité pour préserver la vie économique de ces établissements et permettre aux Marseillaises et aux Marseillais de retrouver une vie normale". La présidente du conseil départemental Martine Vassal (LR), a elle aussi salué une mesure "très attendue par le tissu économique local, particulièrement les commerçants concernés au premier chef tels que les restaurateurs et cafetiers, épiciers, qui continuent à être durement impactés par la crise sanitaire".