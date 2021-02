Les bars et restaurants profitent du confinement pour faire des travaux

Ils sont nombreux, les bars et restaurants de Nîmes en travaux. "L'instant T" rue Racine, le "Vamonos" rue Saint Antoine, "Le Petit Nîmois" place du Marché ou encore "Le bistrot de l'Horloge" place de l'Horloge, et la liste est loin d'être close. Dans tous ces établissements, le patron et la patronne ont troqué leurs casseroles et leurs limonadiers pour une truelle ou une perceuse.

Des travaux "maison"

Le patron de "L'instant T" le dit : "On est souvent dans des petites structures. On est touche-à-tout. On est habitué à mettre un coup de peinture, à déboucher un évier. On n'appelle pas un technicien chaque fois qu'il y a quelque chose à faire." Et seconde raison : l'argent. Si tous reconnaissent que les aides permettent, à-peu-près, de payer les charges, beaucoup refusent de toucher au prêt à 0% de l'État : "Le prêt à taux zéro, j'en veux pas" dit Régis Faggianelli du "Bistrot de l'Horloge, "vaut mieux qu'il soit à la banque que dans ma poche car il faudra rembourser à un moment ou à un autre... il faut rester prudent."

Des travaux dans l'espoir d'une réouverture prochaine

Des travaux même si cette période est compliquée car "on essaye de se vider la tête parce que rester à la maison pendant trois mois..." Florian Exposito, le patron du "Vamonos" rue Saint Antoine, n'est pas le seul à le dire et comme ses collègues, il est pressé de rouvrir : "On essaye de rendre l'établissement un peu plus joli, j'aime le contact de la clientèle. Et là j'ai le sourire car je me dis que ça ne va pas durer. Un moment on va retrouver cette énergie."