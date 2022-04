Les bateaux de croisière et leurs touristes de retour à Bordeaux

A Bordeaux, les commerçants de la rue Saint-Rémi avaient l'habitude, jusqu'à il y a deux ans, de voir ces croisiéristes passer en groupe devant leurs boutiques. "Tout un troupeau, se rappelle Jocelyne, qui tient un magasin de savons. Les casquettes, les lunettes de soleil, l'appareil photo..." Mais depuis le Covid, ces images étaient devenues des souvenirs. Et bien ces touristes, Jocelyne va les retrouver. Cette année, pour la première fois depuis 2019, la saison des croisières reprend normalement. Les deux premiers bateaux doivent arriver ce mardi 19 avril à Bordeaux-Centre : le Spirit of Adventure, et l'Amera. Il y en aura 34 tout au long de la saison à Bordeaux-Centre. Au total, 51 paquebots vont accoster au port de Bordeaux, dans sa globalité. Des chiffres équivalents à l'avant Covid.

Près de 40 000 croisiéristes attendus sur la saison

La filière croisière, paquebots et navires fluviaux compris, représente quand même près de 40 000 visiteurs. "Sur les quatre millions de touristes qui viennent chaque année chez nous, cela n'est pas énorme, mais cela n'est pas non plus négligeable, contraste la présidente de l'Office du tourisme de Bordeaux Métropole, Brigitte Bloch. Puis l'élue rajoute : "Sur ces bateaux, ce sont souvent _des CSP+, des vacanciers qui dépensent_."

Les boutiques de la rue Saint-Rémi, comme cette échoppe de souvenirs, attendent le retour des croisiéristes avec impatience. © Radio France - Lise Dussaut

Ainsi, pour les commerçants, il est trop tôt pour connaître les retombées. Mais le retour de ces gros bateaux crée une effervescence, qui fait beaucoup de bien à tout le secteur touristique : "Ce sont des sentiments que l'on avait pas ressenti depuis un moment, avoue Guillaume, gérant de quatre boutiques rue Saint-Rémi. De la joie, du bonheur..." Anna elle va devoir se rappeler de ses cours d'anglais. Elle tient l'Echoppe de la lune, une épicerie fine au niveau du quai où accostent les bateaux de croisière fluviaux.

J'ai eu le temps de potasser mes visites ces deux dernières années

Pour eux, la saison a déjà repris depuis le mois de mars. "Je revois des clients étrangers dans ma boutique, se réjouit Anna. L'autre jour, l'un d'eux m'a dit "Hello". Sur le coup, je ne savais plus quoi répondre, je me suis dit "Là Anna, il va falloir s'y remettre !"" Pour l'instant, elle a déjà vu des Américains, des Allemands et des Espagnols.

Mais la plus heureuse de tous, c'est sans doute Yanecke Dufourquet, guide touristique dans le territoire de Bordeaux et de son vignoble. Elle travaille à 70% avec les croisiéristes. Pour la première fois depuis deux ans, son emploi du temps est de nouveau rempli : "Ce matin j'étais justement avec des touristes d'un bateau fluvial. Beaucoup d'Américains, mais aussi des Mexicains, des Sud-africains, il y avait près de huit nationalités différentes. Je leur ai fait visiter Saint-Emilion." Ces deux dernières saisons, la guide s'est occupée comme elle a pu : "J'ai potassé, beaucoup potassé mes visites. Il faut dire que j'avais du temps !" Ces visites enrichies elle va pouvoir les conter aux premiers croisiéristes de la saison. Yannecke va s'occuper de l'un des deux bateaux programmés ce 19 avril, avec pas mal d'Allemands notamment.