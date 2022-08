Les bateaux touchent le fond, le port fluvial de Metz fonctionne au ralenti à cause de la sécheresse

THIERRY GRUN / ONLY FRANCE / ONLY FRANCE VIA

Le port de Metz tourne au ralenti à cause de la sécheresse et du niveau bas des cours d'eau, en cet été 2022. Photo d'illustration.

À quai, il n'y a que deux bateaux en fin de journée sur le nouveau port de Metz. Deux autres postes de chargement sont vides. Les énormes silos de céréales attendent d'être vidés mais l'activité du port tourne au ralenti en ce mois d'août 2022. C'est à cause de la sécheresse : le niveau des cours d'eau et particulièrement du Rhin freine tout le trafic fluvial de céréales.

En temps normal, chaque bateau peut transporter jusqu'à 2 500 tonnes de céréales. En ce moment, ils ne sont remplis qu'au tiers. "Tous les bateaux sont obligés de moins charger pour ne pas racler le fond, explique Xavier Lugherini, en charge du développement des ports pour Voies navigables de France. Sur la Moselle, nous parvenons à maintenir le niveau de l'eau grâce à des barrages couplés aux écluses. Alors que le Rhin subit les basses eaux."

Des épisodes plus fréquents et plus importants

Le port de Metz est le premier port fluvial céréalier de France. Il peut stocker plus de 500 mille tonnes de céréales et en exporte chaque année plus de 2 millions vers le Bénélux, les Pays-Bas ou l’Allemagne et les ports maritimes. Les exploitants doivent revoir leurs tonnages à la baisse et espacer les départs. Par exemple, le groupe Lorca table sur 20 mille tonnes exportées à la fin du mois d'août, contre 50 mille d'ordinaire.

"Ce sont des épisodes qui arrivent régulièrement mais ils sont de plus en plus longs, ça dure jusqu'à plusieurs mois et avec des manques d'eau très importants", constate Vincent Le Ber, directeur céréales chez Lorca.

Pas assez satisfaisant par train ou par bateau

Pour compenser cette activité plus faible, une partie de leur marchandise est cheminée par train et par camion. Mais cette solution n'est pas entièrement satisfaisante : un camion ne peut transporter que 30 tonnes - soit 60 camions pour un bateau -, ce qui pollue plus tout en s'exposant davantage au risque d'accidents de la route. "Et le gros inconvénient du train, c'est son manque de flexibilité, on n'a pas toujours la demande qui suit régulièrement", ajoute Vincent Le Ber.

On doit surtout prendre notre mal en patience. - Vincent Le Ber, directeur céréales chez Lorca

À ces difficultés s’ajoute la reprise des centrales à charbon en Allemagne due à la menace de coupure du gaz russe. "Ces centrales sont alimentées par bateau et donc le prix du transport fluvial s'est envolé avec des tarifs jamais vus", rappelle Jean-Marc Thomas, directeur général de CFNR Transport, chargé de la gestion du nouveau port.

Pour les mois de juillet et août, CFNR prévoit une baisse d’activité du transport fluvial de 20 à 25% sur le nouveau port de Metz.