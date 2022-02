Les bateliers du marais poitevin veulent peser plus

Faire entendre leur voix, au plus haut niveau. C'est l'objectif du syndicat de la batellerie du marais poitevin qui vient de rejoindre deux organisations : le Medef Deux-Sèvres et les Entreprises fluviales de France, une fédération représentant la navigation fluviale en France. "Aujourd'hui, les enjeux dépassent le marais poitevin. Nous sommes confrontés à des réglementations qui peuvent être nationales ou européennes. Lorsqu'on parle de batellerie aujourd'hui, les services techniques pensent surtout aux gros bateaux. Ils ont tendance à oublier qu'il y a une sous-catégorie mais qui n'est pas une sous-batellerie", explique Manuel Mercier, le président du syndicat et responsable des embarcadères Cardinaud à Magné et Prada à Coulon.

Le syndicat de la batellerie du marais poitevin représente 14 embarcadères des Deux-Sèvres, de Charente-Maritime et de Vendée, qui font travailler 200 saisonniers et dont le chiffre d'affaires est de 2,5 millions d'euros. "Il va falloir que nos entreprises demain passent à la facture électronique, il y a des réglementations qui vont évoluer concernant l'emploi... tout un tas de sujets que nos petites entreprises auront des difficultés à relever seuls", poursuit-il.

Continuer à professionnaliser la pratique

Le syndicat qui veut professionnaliser encore plus la pratique de la batellerie "face à ceux qui s'improvisent batelier", indique Manuel Mercier. _"Aujourd'hui il suffit d'avoir une maison au bord de l'eau, d'ouvrir une chambre d'hôte ou un gîte et on peut très facilement devenir batelier_. Seulement être batelier ce n'est pas savoir ramer simplement, c'est disposer d'une embarcation conforme à la réglementation, d'être titulaire d'une attestation spéciale passager, de s’acquitter d'un certain nombre de taxes. Tout ça doit faire l'objet de contrôle et d'une structuration. Le fait que le syndicat se professionnalise c'est bien de montrer aux visiteurs qu'il y a ceux qui font dans le cadre de la loi et le respect de la sécurité et peut-être d'autres qui font un peu différemment, à la marge". Selon le président du syndicat, pour les plus petites entreprises, "on peut considérer qu'il s'agit de concurrence déloyale".