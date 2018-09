Île-de-France, France

Ils font bouger les lignes en Ile-de-France. Chaque premier vendredi du mois à la mi-journée en avec Le Bondy Blog, nous recevons "Les bâtisseurs", ceux qui portent de beaux projets dans les quartiers populaires. Notre bâtisseuse de rentrée a fondé Zonzon 93 qui se bat pour faire reculer la délinquance depuis 2008. Aujourd'hui, elle lance un appel au don pour ouvrir un centre d'accueil et d'écoute pour les jeunes filles de banlieue. Et elle défend la cause des quartiers auprès d'Emmanuel Macron, en tant que membre du Conseil Présidentiel des Villes. Interview en compagnie de Miguel Shema du Bondy Blog et de Laurent Petitguillaume.