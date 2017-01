Les Béarnais sont généreux pendant les soldes

À chaque période de soldes, l'entreprise d'insertion Le Relais enregistre un pic de dons dans ses containers installés un peu partout en Béarn.

Les soldes d'hiver commencent ce mercredi, et vont durer jusqu'au 21 février. Comme chaque année, une fois tous ces nouveaux vêtements achetés à prix cassés, vous allez vider vos placards pour faire de la place. Et c'est bon pour les associations : à chaque période de soldes, l'entreprise d'insertion Le Relais enregistre un pic de dons dans ses containers installés un peu partout en Béarn.

Il y a près de 400 points de collecte dans les Pyrénées-Atlantiques, qui permettent au Relais de récolter environ 2.000 tonnes de vêtements par an. Ces fripes sont ensuite triées et recyclées par des salariés en réinsertion professionnelle.

Jusqu'à 50% de dons supplémentaires

Chaque année au moment des soldes, les containers se remplissent. "Si on regarde les chiffres et les tonnages collectés dans le Béarn, que ce soit sur Pau, Oloron ou Orthez, on note des augmentations assez significatives entre les mois de février et mars, allant de 15% à 30%, et même 50% de dons en plus", explique Mathieu Desbenoit, chargé de développement au Relais 64. "Même chose pendant les soldes d'été, les gens font leur vide-grenier, et ça nous permet de récupérer du linge de qualité, puisqu'ils viennent d'acheter des vêtements neufs".

Vous pouvez aussi faire les soldes dans les boutiques Le Relais, il y en a une avenue du président Kennedy à Pau et une boulevard Aragon à Oloron, qui proposent des vêtements de seconde main. Pour les adultes, les sept articles sont à 15 euros, et 10 euros pour dix articles enfants.