Les Belfortains agacés par les prix du carburant : "On nous prend pour des jambons"

75% des Français estiment que leur pouvoir d'achat diminue. C'est ce qui ressort du sondage "La Voix des territoires" d'Odoxa-Groupama pour France Bleu, publié ce jeudi. 3 010 personnes majeures interrogées sur leurs dépenses quotidiennes. Pour 44% des sondés, c'est le carburant qui coûte le plus cher à la fin du mois, notamment à cause des récentes hausses de prix. Les magasins Leclerc proposent le carburant "à prix coûtant" jusqu'au 30 octobre, mais à la pompe, les Belfortains s'agacent.

Une dépense souvent contrainte

Sur la borne, les chiffres s'envolent à mesure que Johann prend son essence. "C'est sûr qu'on le sent tout de suite à la fin du plein, après on n'a pas 36 solutions non plus", lance-t-il. Il conduit tous les jours pour aller travailler et fait le plein toutes les semaines. "Que ça coûte 80 ou 70€, il faut les mettre donc je les mets. Mais effectivement, j'ajuste un peu sur les autres postes de dépenses si ça devient trop lourd." Venant de Lorraine, il fait parfois le plein au Luxembourg pour alléger la facture. Joël ne conduit pas souvent, et fait le plein à contrecœur. "On nous prend pour des jambons !", peste-t-il.

Chacun ses astuces pour faire des économies. Jean-Marc fait plus attention depuis qu'il est à la retraite : "On a décidé avec mon épouse de n'avoir qu'une seule voiture et je fais beaucoup de déplacements en bus ou en vélo". Mais comme il est venu chercher sa petite fille à son cours de gymnastique, il n'avait pas d'autre choix que de prendre le volant aujourd'hui. Caroline, aide-soignante, paye une bonne partie de ses déplacements de sa poche. "J'ai arrêté de fumer, ça fait déjà 200 euros de moins par mois", confie-t-elle. Comme 58% des Français interrogés pour notre sondage, elle fait également des économies sur ses loisirs, en privilégiant des activités à bas coût.