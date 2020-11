Haute-Vienne : la Caisse d'allocations familiales observe une hausse des bénéficiaires du RSA avec la crise

Ces derniers mois, les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) ont bondi de près de 8% en Haute-Vienne. Une hausse maîtrisée en dans le département par rapport à d'autres départements en France. Parmi les nouveaux allocataires, on trouve de nouveaux profils d'individus.

Il y a eu en quelques mois 500 bénéficiaires en plus du RSA en Haute-Vienne.

Les dossiers s'empilent sur les bureaux de la Caisse d'allocations familiales. En quelques mois, la crise sanitaire suivie par la crise économique ont fait augmenter le nombre de précaires dans le département. Entre mars et septembre 2019, la CAF comptait 9307 individus touchant le Revenu de solidarité active. Sur la même période, en 2020, on dénombre désormais 9870 allocataires. L'aide sociale moyenne délivrée est passée de 506 à 520 euros par allocataires, signe d'une précarisation manifeste.

Cette augmentation a donc eu des conséquences sur les comptes du département, en première ligne pour financer cette aide sociale. Jean-Claude Leblois le président de la Haute-Vienne et le conseil départemental ont débloqué d'urgence en juin et en septembre 2.5 millions d'euros pour continuer à financer cette aide pour les plus démunis.

"Les emplois précaires sont à terre"

Selon le directeur de la CAF de Haute-Vienne, Dominique Troudet, cette augmentation s'explique par une arrivée importante de nouveaux individus qui étaient jusqu'alors à la limite pour bénéficier du RSA. "C'est des travailleurs qui ont perdu leurs emplois précaires avec la crise. C'est des intérimaires, des employés à temps partiel, des salariés de la restauration ou du bâtiment par exemple." Déjà à la limite en temps normal, ces personnes se retrouvent sans ressource aujourd'hui.

Tous les secteurs sont touchés. "On a même vu arriver des indépendants ou des auto-entrepreneurs. Ce n'est pas des profils que nous avons d'habitude. Il y a des commerçants par exemple qui ont fermé boutique avec la crise."

Une augmentation maîtrisée

Le département, la CAF et Pôle emploi travaille main la main pour trouver des solutions de réinsertion en Haute-Vienne pour ces précaires. "En temps normal, notre dispositif a fait ses preuves, souligne Dominique Troudet, Aujourd'hui c'est plus compliqué de sortir les gens de la précarité car _il y a moins d'offres disponibles_."

Moins d'offres mais, pour le directeur de la CAF, "les équipes se démènent pour trouver des solutions à chaque nouveau profil". Les entreprises participent à l'effort en embauchant en signant des contrat d'engagement réciproque.

"Nous avons certes une augmentation, et on ne peut pas s'en satisfaire, mais j'observe que nous avons réussi à la contenir en Haute-Vienne grâce à nos dispositifs de réinsertion." Les chiffres sont significatifs. L'augmentation en Haute-Vienne des bénéficiaires est de 8% quand la moyenne nationale oscille autour des 10% avec des pointes à 20% dans certains départements.