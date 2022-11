Les bénévoles de la Banque alimentaire à l'entrée des supermarchés pour leur Grande collecte annuelle

La Banque alimentaire organise sa grande collecte annuelle ce week-end partout en France. L'Association à Rennes, qui couvre une partie de l'Ille-et-Vilaine, entre Tinténiac et Redon, va mobiliser 3500 bénévoles vendredi, samedi et dimanche, qui seront à l'entrée de 168 magasins. Le président de la Banque alimentaire de Rennes était l'invité de France Bleu Armorique ce jeudi matin.

Expliquez nous d'abord l'importance de cette grande collecte annuelle de la Banque alimentaire ?

Gilles Le Pottier ** :** C'est notre seule occasion de rencontrer le public au cours de l'année. Donc, nous collectons des produits ambiants que nous distribuons tout au long de l'année à nos bénéficiaires dans le territoire contrôlé par la Banque alimentaire de Rennes.

Que représente en pourcentage cette collecte ?

Ce n'est pas le don le plus important, mais c'est le don qui représente la variété et la continuité dans la distribution de nos produits alimentaires tout au long de l'année. Cette collecte représente 30 % des produits ambiants que nous distribuons au cours de l'année. Donc, c'est quand même un moment très fort pour la Banque alimentaire et ses bénévoles. Nous avons d'autres dons qui nous viennent de subventions publiques, mais qui ne portent que sur des produits de première nécessité que nous recevons en grande quantité cette fois. Des subventions qui viennent de l'Europe, de la France mais aussi des dons d'entreprises agroalimentaires et des grandes surface.

Ce week-end, vos bénévoles en gilet orange seront devant les supermarchés. Est ce que vous êtes un peu inquiets que les dons baissent à cause de l'inflation ?

L'inflation touche tous les budgets et particulièrement les budgets des plus démunis. Donc c'est pour ça que nous sollicitons quand même un effort de générosité auprès du public. Parce que cette tranche de la population, qui est grandissante d'ailleurs, a de plus en plus de besoins. Nous avons dans notre public beaucoup de familles monoparentales et pour elles, les conditions économiques du moment pèsent très lourd dans leur budget et le seul facteur d'ajustement de leur budget, c'est l'alimentation, donc l'aide que nous apportons vient les aider dans leur vie quotidienne.

Mais donc vous avez peur qu'il y ait moins de dons ?

C'est pourquoi il faut expliquer l'importance de notre collecte. Cela aide vraiment un public de proximité. La Banque alimentaire de Rennes par exemple gère 65 associations de quartiers auxquelles nous livrons des produits toutes les semaines pour être distribués et distribués auprès des plus démunis du territoire.

De quels produits avez-vous besoin en priorité ?

D'une façon générale, ce sont les produits d'épicerie, donc les pâtes, le riz, le couscous, mais également toutes les conserves, les plats cuisinés en conserve, parce que la viande est un produit cher pour les ménages, donc c'est bien d'avoir cette protéine animale par des conserves de viande. Il faut également les poudres au petit déjeuner, le café, les pots de chocolat pour les enfants.

On peut aussi donner en ligne désormais à la Banque alimentaire ?

Oui, nous avons un site internet www.monpaniersolidaire.org qui peut recevoir jusqu'au 15 décembre les dons des particuliers qui n'auraient pas eu le temps de se déplacer dans les magasins et qui souhaiteraient s'associer à ce geste solidaire vis à vis de la banque alimentaire et des plus démunis.

Avez-vous besoin de bénévoles supplémentaires ?

La Banque alimentaire de Rennes est gérée par 117 bénévoles permanents. Mais nous avons toujours un turn-over dû à la pyramide des âges. Il nous faut donc renouveler les effectifs mais aussi augmenter nos effectifs ponctuellement parce que les besoins des plus démunis sont croissants. À la Banque alimentaire de Rennes, au cours des trois dernières années, nous avons multiplié par deux les dons effectués aux plus démunis.