Les bénévoles des Restos du Cœur collectent de la nourriture dans les supermarchés de l'Hérault ce week-end

La grande collecte annuelle des Restos du Cœur c'est maintenant, du vendredi 4 au dimanche 6 mars. Plus de 800 bénévoles de l'association sont présents aux entrées de 82 supermarchés dans l'Hérault. Ils seront 350 dimanche. L'an dernier 152 tonnes de denrées alimentaires avaient été récoltées dans le département. Ce qui représente environ 1,3 millions de repas distribué pour la campagne d'été, d'avril à novembre. Environ 1,7 millions pour la collecte d'hiver. Ce qui fait, en tout, 3 millions de repas sur l'année.

Un acte de solidarité

Les dons sont nécessaires pour les actuels bénéficiaires des Restos du Cœur rappelle Michel Berthomieu, responsable de la collecte dans l'Hérault : "Je crois que chacun a conscience qu'autour de lui il y a des gens qui ont des difficultés financières. Des difficultés lourdes. Il faut savoir aussi que le département de l'Hérault est un des plus pauvres de France. Cela se ressent dans les besoins qu'on alimente au quotidien." Il faut aussi penser aux réfugiés ukrainiens qui arriveront dans les mois à venir explique Michel Berthomieu : "On a un environnement international qui nous interpelle. On ne peut être que tous solidaires du peuple ukrainien. Tous les réfugiés qui viendront en France seront pris en charge par les Restos du Cœur. On leur donnera des vêtements, des denrées alimentaires. On les aidera du mieux qu'on peut."

Des bénévoles dans les supermarchés de l'Hérault tout le week-end

Les bénévoles aux chasubles roses collectent les denrées alimentaires et des produits d'hygiène des clients généreux à l'entrée des supermarchés de l'Hérault tout le week-end. Comme Serge, il est enseignant de droit à Montpellier : "le coût de la vie est important. Beaucoup de mes étudiants n'ont parfois pas les moyens de prendre un petit-déjeuner ou un déjeuner correct. Donc je trouve ça formidable de pouvoir aider par une action ou une autre ceux qui en ont besoin." Comme à chaque fois qu'il y a une collecte dans son supermarché, Nicolas, 55 ans, donne des conserves de légumes. de viande et de poisson. Il voit son don comme un acte citoyen : "les valeurs de la république c'est Liberté, Egalité, Fraternité. C'est l'occasion de s'en rappeler et de les défendre. On vit dans un pays, il faut apprendre à vivre ensemble et partager."