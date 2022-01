Les bénévoles reviennent petit à petit aux Restos du Coeur de la Haute-Vienne

C'était le gros problème, au moment du lancement de la 37ème campagne d'hiver des Restos du Coeur en Haute-Vienne : le manque de bénévoles : une centaine en moins, sur les 400 habituellement mobilisés. "Cela s'arrange au fur et à mesure, des bénévoles se présentent spontanément et les effectifs augmentent un petit peu", explique en cette mi-janvier Chantal Humbert, responsable du centre de distribution des Places, à Limoges. Le problème, explique-t-elle, c'est que les Restos sont ouverts en semaine, ce qui freine les personnes qui travaillent. Actuellement, il manque des bras pour la manutention au dépôt à Feytiat, et du monde pour la distribution alimentaire dans les centres.

Les étudiants toujours plus nombreux

Le nombre de personnes accueillies, lui, est plutôt stable. En revanche, le nombre de repas distribués, lui, est plus important, car les bénéficiaires viennent plus souvent. Sur l'année, en Haute-Vienne, ça représente plus de 800.000 repas.

Et le sort des étudiants ne semble pas s'arranger. Au centre de la rue des Places, situé à proximité du campus de Lettres et pas très loin non plus des Facultés de Sciences, Chantal Humbert voit beaucoup de jeunes, "15 à 18% d'étudiants", un chiffre en hausse.