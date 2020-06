C'est le grand jour en ce mardi 2 juin pour les bars et restaurants qui peuvent enfin accueillir de nouveau des clients. La météo s'est en plus invitée à la fête pour remplir les terrasses après deux mois et demi d'arrêt.

Les berrichons retrouvent enfin leurs bars et restaurants

Ils l'attendaient depuis des semaines : depuis ce mardi matin, les gérantes et gérants de cafés, bars et restaurants peuvent enfin accueillir des clients, après deux mois et demi de fermeture, ou pour certains de vente à emporter. Dès 7h, les premiers bars à rouvrir recevaient des clients ravis qui n'ont visiblement pas perdu leurs habitudes.

L'heure des retrouvailles aux terrasses des cafés © Radio France - Kévin Blondelle

Une reprise qui se fait dans le respect d'un protocole très strict. Aux Halles à Châteauroux, on a ainsi mesuré comme partout l'écart entre chaque table. Il faut un mètre minimum pour garantir la fameuse "distanciation sociale".

Au café des Halles à Châteauroux, on se sert de ce bâton d'un mètres pour s'assurer que les distances sont bien respectées © Radio France - Kévin Blondelle

Ce n'est d'ailleurs pas la seule contrainte : les serveuses et serveurs portent obligatoirement le masque, certains bars ont mis en place un fléchage, il y a du gel pour se laver les mains à l'entrée... Pas de quoi gâcher le plaisir de clients qui pour certains ont multiplié les cafés pour fêter ce retour d'une vie un peu plus "normale". "Cela fait du bien de nous retrouver, c'est un peu la vie qui reprend" témoigne Elodie en terrasse du "Sans chichi" rue Grande à Châteauroux.

Il y a quand-même quelques règles à assimiler pour profiter du soleil en terrasse, mais aussi pour consommer à l'intérieur. © Radio France - Kévin Blondelle

La grande majorité des cafés et bars a donc décidé de rouvrir dès ce mardi matin à Châteauroux. Plusieurs restaurants en revanche se sont laissé un ou deux jours de plus, le temps de refaire les stocks, et adapter leur salle aux nouvelles normes.