Les besoins en main-d'œuvre toujours dynamiques en Poitou

Dans le détail, cela donne 19.100 intentions d'embauche dans le département de la Vienne et 21.300 en Deux-Sèvres. 60% de ces besoins en main d'œuvre se situent dans les secteurs des services et du sanitaire et social. Suivent l'industrie et le commerce. L'industrie connaît, par exemple, une forte progression des besoins sur le bassin de Châtellerault.

Difficultés de recrutement

Mais ce qui est aussi marquant cette année, c'est la difficulté croissante rencontrée par les entreprises pour recruter. C'est particulièrement vrai en Deux-Sèvres, notamment dans le domaine médico-social et dans celui du service à la personne dans le département de la Vienne. Autre secteur en tension, le transport, qu'il soit de voyageurs ou de marchandises, qui concentre plus de 830 intentions d'embauche.