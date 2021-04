Les boissons Mé-Mé d'Annecy se tournent vers l'export pour faire face à la crise

Les Boissons Mé-Mé à Annecy proposent des produits alimentaires - bonbons, boissons - à base de sèves d’arbre et autres ressources naturelles de la forêt. La créatrice Caroline Liault a bénéficié de plusieurs dispositifs d'aides mis en place par le gouvernement dans le cadre du plan de relance, pour soutenir sa stratégie d'exportation.

France Bleu Pays de Savoie - Votre entreprise a obtenu des aides dans le cadre du plan de relance du gouvernement. Sont-elles essentielles ?

Caroline Liault, créatrice des Boissons Mé-Mé - Les restaurants fermés bénéficient d'aides. Nous, nous sommes un fournisseur de restaurant, donc on a aucune aide. Notre billet pour nous sauver, c'était d'aller sur l'export et chercher de nouveaux marchés, puisqu'on avait des aides dans ce cadre avec le plan relance. Je ne vous cache pas qu'il faut creuser, poser des questions... Ça prend beaucoup de temps. Mais une fois qu'on a compris le fonctionnement, on peut en bénéficier, et on peut voir sur le long terme, ça va nous aider dans notre croissance à l'export. Donc c'est une aide pour 2021, mais aussi pour les trois années à venir.

Comment elles se matérialisent ces aides ? C'est de l'argent ?

Ce sont des aides à la fois sur du recrutement pour avoir du personnel dans certains pays, et puis également pour participer par exemple à des salons digital ou à une opération de communication en relation-presse, comme on l'a fait en Belgique. Les aides sont un accompagnement à hauteur de 50 % des dépenses. Je tiens à dire que c'est une aide de l'Etat mais aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes nous a énormément aidé. On est entre 30 et 40 000 euros sur deux ans.

Vous faites partie des 3 000 entreprises à être sur une nouvelle plateforme dédiée et mise en place par le gouvernement ?

La plateforme e-vitrine de Business France nous permet d'être en relation avec des acheteurs dans le monde entier. Je suis très contente car on a déjà eu trois retours alors que cette plateforme a été lancée en février 2021.

Vous vendez vos boissons et bonbons aux particuliers, mais aussi aux professionnels qui sont toujours fermés... c'est dur pour vous sur le marché français ?

La restauration représente 50 % de notre chiffre d'affaires. On a eu deux coups durs : la fermeture des restaurants et celle des stations de ski. On s'est rendu compte qu'on fonctionnait très bien à l'export donc on a tout misé dessus. Je pense qu'on a bien fait parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que ça va combler notre chiffre lié à la restauration en France mais ça nous donne de belles perspectives.