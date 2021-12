Les boîtes de nuit corses plongées dans l'obscurité

Les week-ends dansés et bien arrosés, en boîte de nuit à partir de vendredi, c'est terminé. Les discothèques vont devoir refermer pendant un mois. Jean Castex l’a annoncé ce lundi. Une mesure "de prudence", dit-il, parce que "le virus circule beaucoup chez les jeunes", ajoute le Premier ministre.

Deux poids, deux mesures

Un argument qui ne tient pas, selon Alain Locatelli. Le président de l'UMIH Nuit en Corse dénonce une mesure « injuste », « un deux poids, deux mesures » avec les bars-restaurants qui n'ont pas fait l'objet de nouvelles restrictions : « Honnêtement, j'ai eu aucun cluster sur tous les établissements Corse, aucun, sur toute la France aussi également puisque depuis peu je suis au national et donc j'ai été élu au bureau national du monde de la nuit et je peux vous assurer qu’on a eu aucun cluster et que nos établissements ont toujours toujours toujours été irréprochables au niveau du passe sanitaire, au niveau de l'application, des règles, des gestes barrières, les distributions de masques qu'on a pu faire à nos clients depuis ces deux dernières semaines, le passe sanitaire obligatoire, le contrôle d'identité... On a toujours été au rendez-vous pour mettre en place les mesures qu'on nous a demandé depuis nos ouvertures le 8 juillet et je ne comprends pas que on puisse aujourd'hui nous prévaloir d’être lieu de contamination intense, pas plus que dans un bar et dans un restaurant, donc je ne comprends pas cette décision, franchement, je ne la comprends pas. »

De lourdes conséquences

Une mesure de fermeture cinq mois seulement après la réouverture de ces établissements déjà fortement impactés par la crise depuis 2020 et qui aura de lourdes conséquences économiques et sanitaires selon Alain Locatelli : « Aujourd'hui, ce qui va se passer, c’est qu’il va y avoir des bars qui vont faire des soirées dansantes jusqu'à 2h, 1h du matin, on va avoir des gens qui vont faire des soirées comme ça s'est passé pendant le confinement dans des villas, préparer les fêtes de fin d'année alors que c'est pour nous quelque chose de très important économiquement. J'ai bien entendu que le Premier ministre va nous aider, mais à quelle hauteur ? On a passé une année 2020 très compliquée, un début d'année 2021 très compliqué. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où je ne sais pas comment on va faire si on ne nous aide pas tout de suite. On a à peine sorti la tête de l'eau de ses 18 mois de fermeture, il faut absolument qu'on réagisse. »