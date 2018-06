C'est un bonbon qui fleure bon la cacahuète, le chocolat... et la nostalgie. La marque Lutti, deuxième confiseur français, va relancer les bonbons Treets, ces cacahuètes enrobées de chocolat qui ont connu le succès dans les années 80. C'est le Journal du dimanche qui a révélé l'information. Les bonbons devraient arriver en France à la rentrée de septembre.

Lutti a racheté les droits de Treets

Lutti a en fait été très asctucieux : la marque française a récupéré les droits de propriété des Treets, qui appartenaient à Mars, leur ancien propriétaire. La marque américaine ne les a pas renouvelés. Lutti a repéré la faille, et récemment racheté ces droits, révèle le JDD. Fin 2017, Lutti a créé une filiale, The Peanut Company, pour orchestrer la relance de la marque en Europe. Lutti, connu pour ses bonbons Arlequin notamment, prend en charge l'aspect marketing et commercial pour la France et la Belgique.

Un emballage orange, mais le logo et la recette conservés

Pour cette nouvelle version, la couleur de l'emballage a été modifiée, ­et passe du jaune à l'orange. Mais que les fans se rassurent : le logo et la recette d'origine ont été conservés. Les nouveaux Treets s'adresseront à un consommateur plus âgé que les M&M's, car la marque compte sur l'effet nostalgie.

Une marque créée en 1955, disparue en 1986

La marque avait été lancée en 1955 et avait disparu en 1986, quand son propriétaire, l'américain Mars, avait décidé d'imposer le nom mondial de M&M's. Lutti veut en fait compter davantage sur le marché des chocolats dragéifiés, estimé à 300 millions d'euros en France, et dominé par M&M's.