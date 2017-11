Les bons chiffres du chômage en octobre pour la Loire et la Haute Loire

A l'échelle nationale, après une forte baisse en septembre, le nombre de chômeurs est reparti en légère hausse en octobre (+8.000, +0,2%), pour s'établir à 3,48 millions de personnes en métropole.

Une tendance nationale qui ne se confirme pas ici avec une baisse globale du nombre de demandeurs d'emplois dans nos départements et dans la région Auvergne -Rhône Alpes.

En Auvergne - Rhône-Alpes,

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A baisse de 1,6 % sur trois mois mais progresse de 0,1 % sur un mois et sur un an s'établit à –0,7 %.

Dans la Loire

Fin octobre 2017, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s'établit à 37 690. Un chiffre en baisse de 2,9 % sur trois mois ce qui représente –1 110 personnes, La tendance sur un mois c est également une baisse de 0,9 % et tendance confirmée sur un an - 2,7 % .

La catégorie la moins favorisée pour le retour à l’emploi reste les demandeurs d’emplois de plus de 50 ans qui eux ne baissent pas et même augmentent

Les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans en revanche baissent de 9.7% sur un an

En Haute Loire

Fin octobre 2017, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s'établit à 9 270 . Un nombre qui baisse de 1,2 % sur trois mois soit –110 personnes. Il progresse en revanche de 0,3 % sur un mois mais diminue de 3,4 % sur un an.

Comme dans la Loire sur un an le nombre de demandeurs d’emploi de plus de 50 ans progresse de 3%

Les moins de 25 ans eux bénéficient d’une embellie de moins 14 %