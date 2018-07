Nancy, France

La rivalité Nancy-Metz va-t-elle se jouer sur le tourisme d'affaire ? Quatre ans après son ouverture, le centre Prouvé affiche une bonne santé économique. En 2017 : 69 314 visiteurs, 158 évènements et un chiffre d'affaire de 3,2 millions d’euros. Une structure qui a généré 20 396 nuitées d’affaire. Les élus estiment les retombées économiques (nuits d'hôtel, restaurants, dépenses dans les commerces…) à plus de 20 millions d'euros l’an passé. Seule ombre au tableau du tourisme d’affaire nancéien : le chantier du centre des congrès Robert-Schuman de Metz qui se termine.

Un amphithéâtre plus spacieux à Metz

La Métropole de Metz propose un amphithéâtre de 1200 places contre 850 pour Nancy qui dispose également d’un autre amphi de 300 fauteuils. La nouvelle structure de Metz et ses 18 000 mètres carrés sera inaugurée le 7 septembre et bénéficiera de la nouveauté pour un site adossé au musée Pompidou à côté de la gare.

«Il n’y aura pas de concurrence entre Metz et Nancy» assure André Rossinot © Radio France - Thierry Colin

«La concurrence pour nous, elle est au niveau national et au niveau international» assure la directrice de Grand Nancy Congrès & Évènements, Béatrice Cuif-Mathieu qui met en avant les 27 congrès programmés pour 2019.

Concurrence et TGV

«Il n’y aura pas de concurrence entre Metz et Nancy» assure André Rossinot, «cela fait partie de l’ancien monde» glisse, le président de la Métropole du Grand Nancy, plus préoccupé par la suppression des TGV vers Dijon et le Sud que par la concurrence de la nouvelle structure messine.

La structure inaugurée il y a quatre ans accueille 27 congrès par an. © Radio France - Thierry Colin