Les Bordes : un chantier d'insertion pour débroussailler une voie ferrée

Un vaste chantier de débroussaillage s'achève sur la voie ferrée entre Les Bordes et Aubigny sur Nère dans le Cher. Fermée au trafic depuis de longues années, la voie doit encore être entretenue, c'est une obligation pour SNCF Réseau, qui a confié ce chantier à une entreprise d'insertion

Une voie ferrée sur laquelle plus aucun train ne circule, ça n'est pas pour autant une voie à l'abandon. SNCF Réseau, la filiale de la SNCF chargée de l'entretien des voies, a l'obligation de veiller à la bonne tenue de ses équipements, et surtout de faire en sorte que la végétation n'envahisse pas les terrains des riverains. Mais Jean-Luc Gary, le directeur territorial de SNCF Réseau, reconnaît que les 500 kilomètres de lignes "non circulées" en région Centre Val de Loire, ne sont pas la première préoccupation de l'entreprise. "Il faut d'abord entretenir les lignes régulières, où nous avons une obligation de sécurité, et de régularité, c'est vers elles que se portent notre attention".

Cela nous a permis de remplir notre carnet de commande cet hiver, une saison où habituellement les chantiers nous manquent parce que les travaux de débroussaillage sont très saisonniers

Mais sur les 40 kilomètres de cette ligne entre Les Bordes dans le Loiret, et Aubigny sur Nère dans le Cher, les voies sont parfois très proches des habitations des riverains. Et la nature avait largement repris ses droits, il fallait donc intervenir. Un chantier confié à ADS 45, une entreprise d'insertion basée à Sully sur Loire. Une aubaine pour le directeur, Emmanuel Gaudin : "souvent les carnets de commandes sont difficiles à remplir en hiver, nos chantiers de débroussaillage, notre spécialité, sont très saisonniers. Cette mission que nous a confié SNCF Réseau nous a permis de travailler six mois d'affilée et de faire ce qui justifie notre existence, accompagner nos salariés en insertion".

3000 heures de travaux de débroussaillage

Une vingtaine de salariés ont travaillé sur ce chantier depuis le mois de novembre. "Ca représente 3000 heures de travail, pour permettre à des salariés éloignés de l'emploi depuis longtemps pour certains, de remettre le pied à l'étrier" explique Jean-Luc Gary. "Cela fait aussi partie des missions de la SNCF".

Une vingtaine de salariés ont travaillé sur ce chantier © Radio France - Anne Oger

On a dû acheter des protège-tibias pour éviter de se blesser avec les cailloux le long des voies, et les déchets que les gens ont abandonné sur cette ligne de chemin de fer au fil des années

Avec leur débroussailleuse, Bertrand l'un des salariés et David son encadrant, racontent un chantier parfois plus difficile et surtout plus dangereux que d'autres. "Il y a d'abord la présence des rails, et le risque de se prendre les pieds dedans, de chuter" confie David. "Il fallait quotidiennement rappeler les consignes de prudence". Et puis le long des voies, il y a les gros cailloux qui constituent le ballast, le revêtement sur lequel sont posées les traverses de bois. "Le risque, c'est, avec la débroussailleuse, de faire voler de gros cailloux, et de se blesser. On a dû s'acheter des protège-tibias, pour se protéger". Il faut ajouter à cela la végétation parfois très dense, le long de cette voie sur laquelle aucun train de voyageurs n'a circulé depuis l'après-guerre. Il y avait encore un peu de transport de fret, jusqu'en 2011, mais tout s'est arrêté depuis. "Les genêts, par exemple, atteignaient ici plus de deux mètres de hauteur".

L'éco-pâturage, autre piste envisagée pour l'entretien des voies non-circulées

Bertrand, lui, est frappé par la quantité de déchets qu'il a retrouvés le long des voies au cours de ce chantier. "C'était une vrai déchetterie, les gens jettent n'importe quoi, des machines à laver, des lampadaires, des canettes de soda. On se demande où ils vont trouver tout ça. Et pour nous c'était très dangereux, ces déchets on ne sait pas qu'ils sont là, et avec la débroussailleuse on ne les voit qu'au dernier moment. Il y a aussi les troncs d'arbres, quand les riverains s'en débarrassent en les jetant sur la voie. Par endroit on faisait seulement 200 mètres par jour !"

Le chantier de nettoyage de cette voie ferrée s'achève ces jours-ci, il reste quelques travaux de bûcheronnage à effectuer. Pour d'autres voies SNCF Réseau réfléchit à utiliser l'éco-pâturage, avec des moutons ou d'autres animaux pour brouter la végétation. "Il y a eu des expériences en Bourgogne France-Comté, cela marche plutôt bien" confie Jean-Luc Gary.