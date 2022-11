Les bouchers-charcutiers dans la rue pour protester contre la hausse du coût de l'énergie

Ce n'est pas une profession que l'on a l'habitude de voir manifester dans la rue. Ce mardi, répondant à l'appel de la Confédération française de la boucherie-charcuterie, les bouchers-charcutiers vont manifester devant l'Assemblée nationale à Paris. Les artisants subissent depuis plusieurs moins "l'explosion du prix de l'énergie" précise le communiqué du la confédération, "si bien que les 80.000 femmes et hommes du secteur alertent aujourd'hui sur la gravité de la situation".

C'est la première fois depuis 20 ans qu'une telle manifestation est organisée selon la confédération. Les présidents des 99 syndicats départementaux, réunis à Marseille les 20 et 21 novembre dernier à l'occasion de leur assemblée générale, ont "spontanément appelé à manifester leur désarroi devant les représentants de la nation". Les bouchers-charcutiers manifesteront en "tenue professionnelle", précise le communiqué.

Les bouchers-charcutiers de France appelés à éteindre symboliquement leurs lumières de 11h à 13h

De plus, la confédération appelle les artisans bouchers partout en France à "éteindre symboliquement leurs lumières en signe de protestation contre la hausse du coût de l'énergie" mardi de 11h à 13h. Pour Jean-François Guihard, président de la Confédération Française de la Boucherie-Charcuterie : "Si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités dans les semaines qui viennent, nous assisterons collectivement à la mort de nombreuses entreprises artisanales".

Selon le représentant, les dispotifis actuels mis en place par les autorités "ne répondent en effet pas à toutes les problématiques de nos petites et moyennes entreprises, dont certaines se trouvent dans une véritable zone blanche". Il en appelle aux députés, "prévenus de cette manifestation", pour leur apporter un "soutien massif" et leur demander "d'appuyer leurs revendications auprès du gouvernement". Jean-François Guihard prend l'exemple de l'Allemagne ou de l'Espagne qui "ont pris des mesures pour les entreprises visant à plafonner la hausse du coût de l'énergie".

Interrogé sur France Bleu Bourgogne , Eric Dulat, vice-président de la profession en Bourgogne-Franche-Comté, estime que "75% des artisans-bouchers ont vu leur facture d'énergie augmenter de plus de 50% entre septembre 2020 et octobre 2022". Il rappelle que c'est un secteur gourmand en énergie puisque tout est relié électriquement, "que ce soit nos chambres froides, nos fours, nos labos, etc."

Conséquence de la hausse du coût de l'énergie, les prix à l'étal ont augmenté "en moyenne de 8 à 10%".