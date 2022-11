Les bouchers des Alpes-Maritimes viennent en aide aux enfants malades

Les bouchers ont du cœur et ils le prouvent ! Les Compagnons du Goût, ce réseau d’artisans bouchers charcutiers traiteurs sélectionnés parmi les meilleurs de France - s’engagent, du 22 novembre au 24 décembre, aux côtés de l’Association Petits Princes . Créée en 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves d’enfants et d’adolescents gravement malades. Pour les aider les bouchers proposent une tablette de chocolat de Noël vendue 3 euros, cette tablette est le petit cadeau utile et très gourmand à placer au pied du sapin, l'argent sera reversé à l'association.

Du 22 novembre au 24 décembre, rendez-vous chez les Compagnons du Goût :

Maison Lerda : 10 rue du Marché Forville à Cannes

Boucherie du Bosquet, Laurent Baillet : 35 avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca

Maxime Marlard : 34 place des Pins à Châteauneuf-de-Grasse

Boucherie Contoise, Franck Ebeyer : 1 place Jean Allardi à Contes

Bruno Pla, Boucherie des Oliviers : 41 place aux Aires à Grasse

Boucherie Constantin : 6 rue des Grillons à Grasse

Cyril Bardot, Boucherie de la Gare : 3 avenue de l’Esterel à Juan-les-Pins

Boucherie Beltrando : 718 bd Pierre Sauvaigo à La Colle sur Loup

Marc Lerda : 109 avenue de Tournamy à Mougins

Patrick et Béatrice Murgia, Boucherie du Lycée : 4 rue du Lycée à Nice

Armand Bigotti : 40 avenue Sainte-Marguerite à Nice

Charcuterie Italienne : 40 rue Bonaparte à Nice

Boucherie Saint-Isidore : 37 avenue Auguste Verola à Nice

Jean-Luc Pelassy : 1 rue du Château d’Eau à St Cézaire sur Siagne

Boucherie de la Place, Bernard Broutin : 11 av. du 16 septembre 1947 à Tende

Luc Dolciami : 8 avenue de Valberg à Valberg