Les bouchers sarthois manifestent à Paris contre la hausse du prix de l'énergie

La machine pour cuire les rillettes de Mickaël Doire, dans sa boucherie de Changé, est celle qui consomme le plus d'énergie

Cela faisait plus de 20 ans qu'ils n'étaient pas descendus dans la rue. Les bouchers-charcutiers sont appelés à manifester ce mardi de 11 heures à 13 heures. Le rendez-vous est fixé devant l'Assemblée nationale à Paris. À cause de la flambée des prix de l'énergie, beaucoup craignent de devoir mettre la clé sous la porte et demandent des aides au gouvernement.

Une dizaine de bouchers sarthois dans la rue ce mardi

Sur les 120 bouchers sarthois, une dizaine compte manifester à Paris, notamment Mickaël Doire, le boucher de Changé, à l'est du Mans, également président de la fédération des bouchers de la Sarthe.

Une immense machine en inox trône dans l'arrière boutique de son commerce. "C'est la machine pour faire des rillettes, explique-t-il. C'est un grand cuiseur dans lequel on peut mettre plus de 150 kilogrammes de rillettes à l'intérieur, et pour que ce soit réussit, ça cuit toute la nuit." Le problème de cet appareil, c'est qu'il consomme beaucoup d'énergie. "Environ 36 kilowatts à pleine puissance, ce qui est beaucoup."

Une facture qui pourrait être multipliée par quatre

C'est en effet beaucoup pour ce boucher qui paye déjà 30.000 euros par an son électricité, une facture qui pourrait être multipliée par quatre dès 2023. "Cela sera impossible de rester ouvert dans les mêmes conditions si on augmente nos factures par trois ou quatre, estime-t-il. Ca nous pose vraiment problème, parce que l'énergie n'est pas quelque chose d'accessoire. On ne peut pas s'en passer."

Pour éviter la fermeture de son commerce, Mickaël Doire pourrait être obligé d'augmenter le prix de sa viande. "Augmenter les prix, on ne le fait jamais de gaité de cœur, ce sera vraiment en dernier recours, assure-t-il. Mais si l'Etat ne fait rien, nous serons obligés. Avant, nous allons voir s'il n'y a pas d'autres solutions."

Pour soutenir le mouvement : éteindre la lumière

À court terme, l'autre solution, pour lui, c'est la manifestation de ce mardi. Mickaël Doire et une dizaine de bouchers sarthois comptent faire le déplacement à Paris pour demander des aides supplémentaires. Pour les autres bouchers, et ceux qui souhaitent soutenir le mouvement mais qui n'ont pas les moyens de se déplacer, ils sont invités à éteindre la lumière de leur boutique entre 11h et 13h.