Les boulangeries de la Manche ne pourront pas ouvrir 7 jours sur 7

La fédération des entreprises de boulangerie (FEB) réclamait l'annulation d'une décision prise en octobre 2018 par la préfecture de la Manche. Elle refusait d'abroger un arrêté imposant aux professionnels un jour de fermeture par semaine. Un arrêté de 1996 qui s'adressait aux établissements concernés par la vente, la distribution ou la livraison de pain. La FEB rassemble 270 entreprises parmi lesquelles des réseaux nationaux bien connus. Sauf que dans ce dossier il y a d'autres points de vue. La fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Manche qui réunit elle 380 établissements est pour ce projet de fermeture hebdomadaire. Tout comme la chambre syndicale des détaillants de l'alimentation et la CFDT. Quant aux boulangeries artisanales, pâtisseries et épiceries non adhérentes de ces organisations professionnelles, débits de tabac avec dépôt de pain, restauration rapide, commerces ambulants...ils n'ont pas été sollicités.

Le tribunal a tranché et considéré que un jour de repos hebdomadaire était "la volonté d'une majorité indiscutable"