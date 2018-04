Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Ce mois-ci, le tribunal administratif de Rennes a tranché. Les boulangers d'Ile-et-Vilaine peuvent choisir de rester ouvert 7 jours sur 7 s'ils le souhaitent. A l'heure actuelle, une vingtaine de départements laissent le choix aux boulangeries. Mais dans les autres, les établissements sont obligés de fermer un jour par semaine comme dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Var.

Une ouverture 7 jours sur 7 nécessite beaucoup de personnel

La question divise dans la profession et fait débat. Certaines boulangeries industrielles préféreraient pouvoir ouvrir tous les jours pour faire plus de bénéfices. Mais pour les petites boulangeries artisanales cela coûterait trop cher. Il faudrait embaucher davantage de salariés et payer encore plus de charges patronales. Impossible pour Stéphane Police, boulanger à Marseille :

" Financièrement ce n'est pas intéressant parce que c'est beaucoup beaucoup trop de charges d'avoir du personnel, en plus le dimanche c'est payé double."

Car dans sa boulangerie tout est fait maison, les boulangers sont tous titulaires d'un CAP, il doit donc les payer au-dessus du SMIC, à hauteur de leur qualification. Alors que dans les boulangeries traditionnels, les employeurs font souvent appel à des cuiseurs de pains payés au SMIC. Pour Mathieu Labbé, délégué général de la fédération des entreprises de la boulangerie, il faut laisser le choix aux boulangers : "On se bat pour la liberté d'entreprendre. Pourquoi un boucher, un fleuriste peuvent ouvrir 7 jours sur 7 et pas un boulanger. C'est obsolète et ridicule."