Les boulangers appelés à manifester contre la hausse des prix de l'énergie

Les boulangers et artisans de France ont rendez-vous ce lundi après-midi, à 14h, place de la Nation, à Paris. Ils protestent contre la flambée des prix de l'énergie des derniers mois. Une inflation insoutenable, selon certains professionnels, qui les oblige, parfois, à mettre la clé sous la porte .

De nouvelles aides depuis le 1er janvier

Face à la détresse de certains artisans, le gouvernement a mis en place de nouvelles aides depuis le 1er janvier 2023 : plafonnement des prix de l'électricité, prise en charge d'une partie de la facture. En tout, l'État a mis plus de 12 milliards d'euros sur la table pour aider les TPE et PME de France. Mais certains professionnels dénoncent ce qui s'apparente à un vrai parcours du combattant pour bénéficier de ces aides.

Des conditions précises pour en bénéficier

Sur les 2,1 millions de TPE, 600 000 établissements ne peuvent pas profiter des tarifs règlementés, à cause de leurs compteurs électriques, qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité. Ils peuvent quand même bénéficier d'un tarif plafonné, mais pour cela, il faut avoir renouvelé son contrat d'électricité entre juillet et décembre.

Concernant les PME, les entreprises qui emploient entre 10 et 249 salariés, les critères sont là aussi précis. Il faut que le mégawatheure leur soit facturé entre 180 et 500 euros. Alors, une partie de leur facture, jusqu'à 20%, peut être pris en charge par le gouvernement.

Des aides, "très importantes", a reconnu Dominique Anract, le président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française. "Maintenant, pour une facture (d'énergie) qui va être multipliée par dix ou douze, rien ne sera suffisant", a-t-il nuancé.

Trop peu d'entreprises profitent de ces aides

Mais au-delà des critères d'éligibilité, le plus gros problème, c'est que "trop peu d'entreprises connaissent les dispositifs existants", reconnaît la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire. Pour l'instant, seulement 500 entreprises ont bénéficié de ces dispositifs gouvernementaux, pour un total de 65 millions d'euros, sur les 12 milliards consacrés par l'État.

Alors, les Chambres des métiers et d'artisanat et les CCI (Chambre de commerce et d'industrie) ont lancé depuis une dizaine de jours des campagnes d'informations, en appelant les entreprises qui pourraient être concernées par ces aides.