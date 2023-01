Les boulangers d'Indre-et-Loire face à la crise de l'énergie : " l'Europe doit taper du poing sur la table "

La survie de nos boulangers est-elle en péril ? Ils sont acculés face a la hausse des couts de l'énergie. Ce mardi, le gouvernement a annoncé des mesures telles que le report des paiement des impôts et cotisation sociales et la résiliation sans frais de leur contrat avec leur fournisseur d'énergie. Des fournisseurs et le marché de l'énergie qui sont au cœur des difficultés des professionnels selon Didier Gourreau, boulanger de Joué-lès-Tours et membre du bureau dirigeant de la Fédération des artisans boulangers en Indre-et-Loire.

"L'Etat fait plein de choses mais l'Europe doit taper du point sur la table. Quand on entend que l'électricité est indexé sur le prix du gaz, qui est indexé sur le prix du pétrole, que Poutine va encore faire un embargo, on sait que cela va créer des turbulences sur ce marché. On en arrive un coût énergétique qui n'a plus rien avoir avec son coût réel", précise le professionnel.

