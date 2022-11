Les boulangers de Limoges dans le pétrin à cause de l'augmentation des prix des matières premières

Ils gardent un œil sur le pétrin, l'autre sur les factures : le blé, le sucre et la farine ont déjà augmenté… maintenant c'est au tour du beurre ! Il faut désormais compter dix euros le kilo. Alors que le pouvoir d'achat baisse, le prix des matières premières s'envole.

ⓘ Publicité

Dans la vitrine de Nathalie, au Fournil des Arènes, à Limoges : des viennoiseries, des cookies et des madeleines. Mais en un an, le prix du beurre est passé de quatre euros à près de dix euros le kilo. "C'est énorme ! Pour les cookies ou les viennoiseries on passe énormément de beurre par semaine, alors forcément, on le sent sur les factures."

Alors, pour maintenir ses prix, Nathalie rallonge ses journées et élargit sa gamme de douceurs faites maison : "On y passe plus de temps, forcément, parce qu'on tient à faire du fait maison. Si on s'y retrouve au bout du compte, c'est que ça vaut le coup !" Pour éviter le gaspillage, elle propose aussi des invendus sur la plateforme "Too Good To Go", une application pour écouler les denrées qui n'ont pas trouvé preneur dans la journée, ou qui sont sur le point de périmer.

Les boulangers inquiets pour leur avenir

Dans une autre boulangerie du centre-ville, Denis refuse d'augmenter le prix de ses viennoiseries. "Ce sont des produits pour les enfants qui sortent de l'école et viennent chercher leur croissant ou leur pain au chocolat, alors il faut trouver l'équilibre. Je suis là depuis 7-8 ans, je peux me permettre de faire un petit cadeau. On essaye de faire de notre mieux, on ne se projette pas, on suit l'évolution et on serre les fesses, comme on dit ! À un moment où à un autre, ça va bien finir par baisser !"

Denis ne sait pas combien de temps il pourra encore tenir. "Toutes les semaines y a dix centimes de plus. Sur trois mois d'affilée, je vous laisse compter le nombre de semaines ! À la fin, les produits ont pris 50%. Pour les fêtes de fin d'année, normalement, les gens se lâchent mais j'ai peur cette année qu'ils se lâchent à moindre coût. On prévoit un chiffre d'affaire en berne sur le mois de décembre, puis sur le mois de janvier, qui est normalement une grosse période pour nous avec la galette des rois."

Autre crainte des boulangers : la concurrence des grandes surfaces qui cassent les prix de leurs produits.