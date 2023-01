Les boulangers de Vaucluse veulent des aides financières, pas des reports d'impôts

Le gouvernement propose des reports d'impôts ou de cotisations sociales aux entreprises en difficulté à cause de l'augmentation des prix de l'énergie. Elisabeth Borne demande aussi aux fournisseurs d'électricité d'étaler le paiement des factures sur les premiers mois de l'année.

Les fournisseurs d'électricité vont octroyer des facilités de paiement pour les sociétés qui ont des difficultés de trésorerie. Possibilité aussi pour les boulangers de résilier des contrats lorsque les prix ont explosé.

Elisabeth Borne, la Première Ministre, veut aider notamment les boulangers à soulager leur trésorerie. Les boulangers étaient reçus lundi au ministère de l'Economie. Ces dispositions ne suffisent pas à rassurer les boulangers de Vaucluse...

Pas des reports mais des aides financières

À Malaucène, Claire Bertrand a repris la boulangerie Maison Lou depuis trouvé mois. Elle explique que les reports ne suffiront pas : "C'est pas des reports qu’il nous faut, c’est des aides financières pour compenser la hausse de l’énergie. Il faudrait baisser le prix de l’énergie car des reports, c’est ridicule. Ça va permettre de respirer un peu côté trésorerie, mais ça change pas la situation. C’est pas normal de passer de 1.200 euros d’électricité à 4.000 euros. Y’a rien qui se met en place !"

Le boulanger veut retrouver des prix comme avant

À Carpentras-Serres, la porte du four à bois de Christian Affligiati grince. Le boulanger grimace quand il regarde ses factures : "Je suis un peu privilégié avec mon four à bois, mais le coût du bois augmente aussi * ! On a fait des bilans qui sont pas bons… voire négatifs."*

Ses machines pour pétrir ou ses chambres froides tournent à l'électricité. Le boulanger surveillent ses factures d'électricité. Christian Affligiati regarde aussi son stock : "La farine a pris 30%, le sucre a doublé". Alors sa demande au gouvernement est simple : "Retrouver des prix comme avant, aussi bien pour les professionnels que pour les clients. Par exemple ; le beurre pas à 10 euros mais à 4 ou 5 euros comme avant !" Le boulanger de Carpentras-Serres prévoit d'augmenter de 10% le prix de son pain et de ses viennoiseries.

Inquiétude des meuniers

Chaque mois, l'union meunière de Tony Talmant livre plusieurs tonnes de farine aux artisans boulangers du Gard et du Vaucluse. Il redoute le pire pour les boulangers : "J’arrive d’une boulangerie où la facture d’électricité a été multiplié par cinq. C’est inquiétant car nous vendons uniquement à des artisans boulangers. S’il n’y a plus d’artisans boulangers, c’est une partie de notre patrimoine qui s’en va. Il ne va plus rester que des boulangers industriels qui iront travailler avec de gros groupes pour se fournir en farine."

La Région a annoncé qu'elle débloque trois millions d'euros pour aider les boulangers de Provence.

A Carpentras-Serres, Christian Affigliati surveille la hausse du prix du bois pour son four et l'envolée des prix de la farine ou du beurre © Radio France - Philippe Paupert