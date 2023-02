Les boulangers mangent leur pain noir en Berry

Coup dur pour Pouligny Saint Pierre et ses environs. Le seul boulanger du village met la clé sous la porte. Il a fermé ses trois boutiques dimanche (une au Blanc, une à Pouligny et une à Tournon Saint martin) et cesse ses tournées, lui qui distribuait du pain dans une demi douzaine de communes très rurales. La mort de ce commerce a de grosses conséquences pour tout le bassin de vie. Pour les clients d'abord... un peu fatalistes : " Qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est l'époque. Pour moi, à quatre-vingt-dix ans, de toute façon, ça ne va plus durer longtemps ! " C'est une façon de voir les choses. En attendant, la fermeture laisse une dizaine de salariés sur le carreau. Dont Marie, vendeuse depuis dix ans, et à quelques mois de la retraite : " C'est des problèmes de personnels et vu la conjoncture actuelle, tout s'est un peu emmêlé. Evidemment l'électricité a augmenté et nous, tout est électrique sur la boulangerie."

ⓘ Publicité

La mairie de Pouligny saint Pierre (Indre) © Radio France - Gaëlle Fontenit

Le patron ne souhaite pas s'exprimer. Mais le maire de Pouligny Saint Pierre, Roland Caillaud, président des maires ruraux de l'Indre le connait bien : " C'est un choc, même si on savait que cette boulangerie était en redressement judiciaire depuis quatre ou cinq ans, mais on pensait qu'elle allait s'en sortir. Le choc de l'inflation, les prix de l'énergie, ça a été brutal." La mairie est propriétaire des murs. Elle cherche donc activement un repreneur, parce qu'il ne s'agit pas seulement de pain : " On peut dire qu'il faisait presque de l'action sociale, puisque c'était un boulanger qui passait encore dans les villages. " Une situation compliquée qu'il sait ne pas être le seul maire à devoir gérer : " L'inquiétude est chez tout le monde. Les multi-services des villages sont aussi touchés. On a de moins de population, des habitants qui vieillissent. Si on n'assure plus les services, on court à la catastrophe."

Il y a deux semaines, le ministre de l'Économie a annoncé la mise en place dans chaque département d'un point d'accueil des boulangers pour les aider à demander les aides auxquelles ils peuvent prétendre face à la hausse des couts de l'énergie.

Gabin Girault, président des boulangers du Cher © Radio France - Michel Benoit

2023 risque effectivement de laisser quelques boulangeries sur le carreau : dans le Cher, le boulanger de Rians a tiré le rideau, il y a quelques jours (il possédait trois implantations dans le secteur). La boulangerie de la halle Saint-Bonnet, à Bourges vient aussi de fermer. Des fermetures à cause de la hausse du prix de l'électricité (fois quatre pour certains contrats). Le gouvernement a annoncé des aides mais pour certains, c'est trop tard. Le temps de la mise en place de ce système d'amortisseur, EDF n'envoie plus de factures jusqu'au mois de mars, mais le prix devrait doubler en moyenne.

Gabin Girault est le président des boulangers du Cher. Il invite ses collègues à augmenter les prix comme il l'a fait lui-même dans sa boulangerie de Nancay : " Moi, au premier janvier, j'ai décidé de tout augmenter de 20 %. J'ai peut-être perdu 5 % de ma clientèle mais si ça se trouve dans deux semaines, ils vont peut-être revenir. C'est sûr, c'est compliqué où il y a de la concurrence, si un boulanger augmente sa baguette et pas le voisin. Sur Bourges, certains ont pris le parti de ne plus faire de pain blanc, mais uniquement de la tradition. Ils gagnent du temps au niveau fabrication. Est-ce qu'ils perdront la clientèle du pain blanc ? Apparemment non, parce qu'on leur a appris à manger différemment. C'est à nous de faire notre métier d'artisan en conseillant peut-être au client qui achetait une baguette chaque jour d'acheter plutôt un pain tradition tous les deux jours et ça ne lui reviendra pas plus cher."

Valentin confectionne les croissants © Radio France - Michel Benoit

Une année pour se remettre en cause, innover et échanger avec les collègues, pour adopter la bonne réorganisation. La gestion devient aujourd'hui aussi importante que le savoir-faire, estime Gabin Girault : " Une boulangère à Aubigny sur Nère a décidé de faire travailler ses boulangers la nuit. L'électricité est beaucoup moins chère de 3H00 à 6H00 du matin. En revanche, elle est beaucoup plus chère l'après-midi. C'est une organisation à trouver. Après, il faut voir si le personnel va tenir. Dans une ville touristique, où il y a beaucoup de passage l'après-midi, ce sera sans doute pas approprié. Moi, je me suis séparé d'une vendeuse. Je fais la vente le matin et la pâtisserie l'après-midi. Mon magasin est maintenant fermé l'après-midi. Des collègues m'ont appelé pour savoir l'impact. On échange entre nous, on réfléchit. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Certains ont investi dans des distributeurs automatiques de pain. Ce qui est important, c'est aussi que l'état pèse sur les fournisseurs d'énergie pour que les boulangers puissent dénoncer leur contrat signé à l'automne quand les prix ont vraiment explosé pour qu'ils puissent casser ce contrat sans pénalité et en signer d'autres maintenant alors que le prix s'est calmé." La fédération des boulangers du Cher se tient à la disposition de chacun des professionnels du département s'il souhaite échanger ou alerter : 06 48 05 35 07