Les boulangers passent à l'action et manifestent en Lorraine contre la hausse des prix de l'énergie

En quelques semaines, les factures se sont envolées pour bon nombre de boulangers du département des Vosges. Une bonne partie d'entre eux s'est retrouvée ce lundi devant la Préfecture des Vosges pour demander de l'aide, dans ce contexte très délicat. "On ne voit aucun avenir pour l'instant", se désole Julien, qui payait 1 000 euros par mois d'électricité il y a encore quelques semaines, 6 000 aujourd'hui pour sa petite boulangerie de Saint-Nabord qu'il tient seul avec sa maman.

Face à cette détresse, il a donc décidé ce lundi de prendre la pancarte pour la première fois de sa vie. Et de participer à cette action, menée également en distribuant des brioches et des croissants aux automobilistes. "C'est pour montrer qu'il ne s'agit absolument pas là de casser, mais de sauver notre savoir-faire", explique William, boulanger du quartier Saint-Laurent à Epinal. De 24 000 euros par an en 2022, l'électricité va désormais lui coûter 95 000 euros en 2023. "On augmente les tarifs, on assassine les gens parce qu'on n'a pas le choix. Même nous ça nous fait mal au cœur de faire de tels prix", ajoute-t-il.

Les restaurateurs rejoignent également le mouvement. © Radio France - Arthur Blanc

Le bouclier fixé à 280 euros par megawatt/heure ne suffit pas selon beaucoup de manifestants. Il n'y a qu'une mesure à prendre d'urgence demande Philippe Thiebaut, le président de la fédération des boulangers des Vosges. "On casse les contrats sans pénalité et on se débrouille après, on n'a pas besoin d'argent public." Les restaurateurs et hôteliers sont également en train de rejoindre cette revendication, certains étant présents sur place. "Il faut chauffer nos salles, nos espaces de bien-être. Nous sommes tous en grand danger de fermeture, nous n'avons pas de marges suffisantes pour absorber ces augmentations", décrit Xavier Grimon, président de l'Umih 88.