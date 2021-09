Les boulangers-pâtissiers de Meurthe-et-Moselle manquent de bras

C'est un problème récurrent dans la profession mais il semble s'être accentué avec la crise sanitaire. Les boulangeries de Meurthe-et-Moselle ont beaucoup de mal à recruter. Il y avait en France 9 000 postes à pourvoir dans le secteur en début d'année. Il n'y a plus de personnel dans la vente comme dans la fabrication selon la fédération des boulangers-pâtissiers de Meurthe-et-Moselle qui réunit 250 boulangeries artisanales.

à lire aussi Face aux difficultés de recrutement, une boulangerie de Meurthe-et-Moselle lance un appel aux retraités

"On doit refuser des marchés"

Delphine Boulanger est co-gérante de la boulangerie qui porte son nom à Colombey-les-Belles et Allain. Elle a sept postes à pourvoir au sein de son entreprise pour un effectif actuel d'une trentaine de salariés. Et elle ne trouve pas et doit donc refuser des marchés :

"On doit refuser des marchés de pain et pâtisserie parce que je n'ai pas de boulanger ou de pâtissier disponible [...] On a investi deux millions d'euros en 2017 dans un nouveau laboratoire de fabrication. Au début, on n'avait pas forcément les commandes pour rembourser et aujourd'hui, j'ai les commandes que je ne peux pas honorer parce que je n'ai pas les mains qu'il faut."

La situation est inquiétante reconnaît Delphine Boulanger. A Nancy, Florian Cilla vient lui de recruter un boulanger et un pâtissier mais il a trouvé au bout d'un an de recherches. Lui qui s'est reconverti dans la boulangerie après une carrière dans l'automobile a du mal à comprendre pourquoi ce métier n'attire pas davantage :

"C'est un métier passion. C'est un beau métier, on crée de nos mains. On a un retour de la clientèle. Ca apporte beaucoup de satisfaction [...] Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui se dirigent vers cette voie là ?"

Et la pénurie est encore plus criante en milieu rural avec pour de jeunes apprentis bien souvent l'impossibilité de se déplacer jusqu'à la boulangerie à cause des horaires décalés.