Les boulangers sarthois face à un sérieux problème de beurre

Entre 15 € et 17,50 €. Voilà ce qu'il faut en moyenne débourser cette année pour s'offrir une galette frangipane six personnes chez son boulanger. Soit entre 1,50 € et 2 € d'augmentation par rapport à l'an passé. La faute aux sérieux problèmes d'approvisionnement et d'augmentation des coûts de production que auxquels sont confrontés les boulangers-pâtissiers partout en France. Déjà impactés par la flambée des prix du blé depuis cet été, ils font désormais face à une grosse inflation du prix du beurre, dont la production n'est actuellement pas suffisante.

Patron de la petite Sarthoise, en centre-ville du Mans, Claude Froger avait l'habitude de travailler depuis des années avec les mêmes produits de base. Mais depuis décembre il a été contraint d'improviser : "Je ne peux plus avoir les beurres que je prenais avant, donc je dois en prendre un autre, mais le prix a augmenté de 30 à 40 %". Avec une grosse demande de lait pour la fabrication de fromage et pour l'exportation vers la Chine, le beurre se fait en effet plus rare. Sans compter les problème d'organisation dans les usines dus au Covid-19. Conséquence, les prix augmentent : 2 à 3 € de plus par kilo, soit entre 6,50 € et 8 € le kilo selon la qualité.

Les fournisseurs limitent les commandes

De plus, afin d'éviter une éventuelle pénurie, les artisans sont même parfois rationnés explique Guillaume Livet, le patron de la Panetière au Mans, également vice-président de la Fédération sarthoise des boulangers : "Nous on tourne souvent entre 100 et 200 kilos de beurre semaine, donc on a l'habitude de commander 250 kg pour être tranquille. Mais là, les fournisseurs nous limitent à 100 kg maxi. Bon, pour le moment ça va car on a pu faire un peu de stock mais si ça devait perdurer, ce serait compliqué. Et on serait obligé de répercuter la hausse du prix sur nos produits."

Face à ces augmentations de matière première depuis l'été, certains artisans rognent donc un peu leurs marges. Mais beaucoup ont déjà franchi le pas en augmentant certains tarifs. Pas le choix selon Claude Froger : "On n'a pas encore augmenté les viennoiseries, mais depuis quelques mois, bien sûr on a un peu augmenté le pain, et là on a augmenté un peu la galette pour s'y retrouver par rapport au beurre." Et à l'argent du beurre.