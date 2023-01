Les boulangers vendéens dans la rue ce lundi face à la hausse des prix

Les artisans boulangers seront dans la rue ce lundi 23 janvier 2023 à partir de 14 heures. Ils se donnent rendez-vous place de la Nation à Paris pour une marche jusqu'au ministère de l'économie et des finances. Les boulangers et artisans en général demandent un bouclier tarifaire au gouvernement face à la hausse du prix des matières premières et de l'énergie. Une mobilisation à l'appel du "collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat" qui rassemble aujourd'hui environ 1.800 personnes dans toute la France, fondé en mai 2022 par quatre boulangers des Alpes-Maritimes, du Cantal, des Pyrénées-Atlantiques et de Vendée.

ⓘ Publicité

Daniel Coirier est l'un d'entre eux, il tient deux boulangeries dans le sud Vendée, une à Maillé, l'autre à Maillezais. Alors qu'une partie des artisans bénéficie d'un bouclier tarifaire, il se sent délaissé par le gouvernement, lui dont les factures d'énergie ont augmenté en moyenne de 200% en l'espace d'un an. "Depuis un an, nous avons une grosse augmentation de nos matières premières, à laquelle s'ajoute des prix de l'énergie qui s'envolent, ce qui est inconcevable pour nos métier, explique-t-il. Une partie de l'artisanat est protégée par un bouclier tarifaire, avec une hausse maximum de 15%, tandis que l'autre partie n'est pas protégée du tout. Ce que nous propose le gouvernement aujourd'hui n'est pas du tout adaptable à notre travail.

"Nous sommes dans une période très stressante" Daniel Coirier, boulanger vendéen

Daniel Coirier craint même de devoir un jour fermer boutique. "Nous sommes dans une période très stressante, nous n'avons pas vraiment passé les fêtes l'esprit tranquille, et on ne sait pas de quoi sera fait demain. Personnellement, je tient une petite entreprise familiale, je travaille avec mes enfants et ma belle-fille, et cela me ferais vraiment mal aux cœur de devoir les licencier."

Le SDI (syndicat des indépendants) devrait se joindre à la mobilisation, comme plusieurs élus d'opposition. Daniel Coirier espère rassembler entre 3.000 et 4.000 personnes. Le collectif de boulangers a demandé à être reçu à Bercy par Bruno le Maire, ministre de l'Economie, et Olivia Grégoire, chargée des PME, du Commerce et de l'Industrie. une demande restée pour le moment sans réponse.