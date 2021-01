Les boutiques des centres commerciaux des Pyrénées-Orientales finalement contraintes à fermer

Contrairement à ce que la préfecture des Pyrénées-Orientales annonçait ce samedi midi, les galeries marchandes des centres commerciaux Carrefour, Leclerc et Auchan doivent finalement fermer leurs portes, comme demandé par le gouvernement.

GOT OLIVIER

Un véritable ascenseur émotionnel. À la mi-journée, ce samedi, la préfecture des Pyrénées-Orientales annonçait que les grands centres commerciaux du département pouvaient continuer leur activité normalement. Mais après une réunion à Paris, avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, des précisions ont été apportées. Doivent donc fermer les galeries marchandes des Carrefour Claira et Château Roussillon, des Lerclerc Polygone Nord et Perpignan Sud, et celle d'Auchan Porte d'Espagne. Seuls les supermarchés de ces centres commerciaux ainsi que les boutiques dites essentielles, telles que les boulangeries ou les pharmacies, pourront rester ouverts.

Jean Castex a annoncé ce vendredi que les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 m² fermeraient dès ce dimanche pour limiter la propagation du coronavirus. Une nouvelle jauge est également précisée : 1 client pour 10 m², au lieu de 1 client pour 8 m² précédemment. La préfecture des Pyrénées-Orientales annonce des contrôles renforcés.