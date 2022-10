Les boutiques du Panier Fermier en Mayenne ferment leurs portes à cause des différentes crises

Au Panier Fermier, c'est terminé. L'enseigne du circuit court en Mayenne, qui a cartonné pendant le confinement et encore ces derniers mois et qu'on a souvent mis à l'honneur sur France Bleu Mayenne, a fermé ses portes vendredi soir, après une aventure de six ans et demi. Les boutiques d'Évron et Saint-Berthevin n'accueillent donc plus de clients. Aurélien Clodot, son créateur, n'a eu d'autres choix que de baisser le rideau, à cause notamment de la guerre en Ukraine ou encore de la crise du carburant et l'inflation qui diminuent le pouvoir d'achat des Mayennais.

Des clients ont versé des larmes

C'est surtout ce vendredi soir, dernier jour pour l'enseigne, que ça a été plus rude pour Aurélien Clodot et ses salariés. "Ça ne met pas un coup à l'estime mais c'est une remise en question quand même", décrit le patron, "quand on a pris la décision il y a quelques semaines de fermer, il y a une amertume, une frustration de se dire que je n'ai pas emmené ça jusqu'au bout". Pour les clients aussi l'émotion était là ce vendredi. "On a des clients qui ont versé des larmes dans les magasins, c'est touchant et hyper émouvant", continue Aurélien Clodot. Mais ces habitués sont venus aussi pour remonter le moral des équipes et les soutenir. "On avait lancé une grosse offre de -40% sur tout le magasin pour éviter le gaspillage, comme on a toujours prôné depuis le début de l'aventure, et bien nos clients réguliers ne voulaient même pas de ces 40% de réduction", se souvient le gérant.

Tous les salariés ont trouvé une solution

Ces derniers mois ont été fatals pour les boutiques, entre la guerre en Ukraine, la crise du carburant, l'inflation et le pouvoir d'achat en diminution, rien à voir avec la période du confinement où l'activité a été multipliée par 10. Ce n'est pas une fermeture brutale mais ça a été très rapide quand même, "on a fait un beau mois de juin dans les magasins, on a fait un beau mois de juillet, on a fait pas mal de prestation au mois de septembre et pourtant on voyait de moins en moins de monde dans les magasins et je n'avais pas envie d'aller au massacre total et d'emmener du monde avec moi dans les magasins".

Il y a eu jusqu'à neuf salariés dans les deux magasins, entre les alternants et le père du gérant qui part en retraite, tous ont retrouvé du travail. Place maintenant à la reconstruction pour Aurélien Clodot, qui se projette. "Je n'ai pas envie d'appeler ça échec, j'ai envie que ça me serve pour l'avenir", dit-il et il est convaincu que le circuit court à un bel avenir devant lui. Locataire dans ses deux boutiques, ce chef d'entreprise aura un petit pincement au cœur quand ses magasins auront une nouvelle enseigne sur leur devanture. Et comme lui, d'autres entrepreneurs de circuit-court ont dû fermer leur boutique en Mayenne à cause de ces différentes crises.